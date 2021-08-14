Поцелуй Сары Фергюсон с миллионером привел Елизавету II в ярость

Лондон, 14 августа. Подробности об инциденте с Сарой Фергюсон, экс-супругой принца Эндрю, которая не на шутку рассердила Елизавету II, рассказал бывший королевский повар.

Королевская семья часто оказывается в центре громких скандалов. Журналисты вспомнили, как в далеком 1992 году монаршая особа отдыхала вместе с детьми в замке Балморал в Шотландии, однако отпуск был омрачен неожиданной выходной писательницы Сары Фергюсон — тогда еще жены принца Эндрю. В СМИ опубликовали скандальную статью и снимки герцогини, на которых она целуется с американским миллионером Джоном Брайаном.

Как рассказал бывший шеф-повар королевы, она была в такой ярости из-за случившегося, что даже не вышла к завтраку. После этого случая Елизавета II запретила близким поддерживать общение с избранницей сына.

Внук королевы принц Гарри и его супруга Меган Маркл тоже умудрились испортить отношения с бабушкой, сначала отказавшись от королевских обязанностей, а потом дав скандальное интервью Опре Уинфри. Теперь уехавшие в США супруги всеми силами пытаются наладить контакт с семьей.