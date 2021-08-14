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Наталия Орейро вернулась к «темному прошлому»
Шоу-бизнес
Наталия Орейро вернулась к «темному прошлому»
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Буэнос-Айрес, 14 августа. Известная аргентинская дива Наталия Орейро отказалась от белокурых локонов. Звезда культового сериала «Дикий ангел» вернулась к своему естественному цвету волос.

Популярная актриса и исполнительница в 44 года не перестает удивлять многомиллионную армию поклонников. Недавно она удивила фолловеров внезапным превращением в блондинку, а уже спустя пару месяцев вновь сменила имидж. Сама артистка в соцсетях отметила, что, несмотря на цвет волос, она старается оставаться собой.

«Блондинка, брюнетка или рыжая? Но всегда я!» — подписала серию фотографий звезда.

С белыми локонами Орейро успела появиться на нескольких фотосессиях, однако, судя по скорой перемене цвета волос, такой эксперимент ей самой пришелся не по душе. Некоторые фанаты уверены, что актрисе одинаково хорошо и с белыми, и с темными волосами. Однако подавляющее большинство просят своего кумира не перекрашиваться больше.

«Вернулась к темному прошлому? Очень круто!»;

«Как мне нравится темненькая Наталия. Выглядит намного свежее и моложе»;

«Великолепная Ната! Конечно, темное прошлое намного лучше, я рада, что вы вернулись к нам в классическом образе», — отметили пользователи в соцсети.

Несколько недель назад стало известно о смерти звезды сериала «Дикий ангел» Джино Ренни, которого зрители знаю по роли садовника Рамона. Звезда посвятила трогательный пост коллеге.

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волосы внешность орейро дикий ангел
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