Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 22:58
22:54
Происшествия
Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227
22:39
Происшествия
Расследование причин крушения Бе-200 началось в Турции
22:34
Шоу-бизнес
Арзамасова родила первенца в браке с Авербухом
22:30
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже возросло до 26
22:24
Общество
Россияне не обращались в посольство России в Венесуэле после землетрясения
22:05
Происшествия
Двое человек погибли при попытке переплыть водоем в Нижегородской области
22:00
Политика
Польша становится «государством-изгоем» и для Европы, и для США
21:44
Шоу-бизнес
Решетова решила отправить сына Тимати за границу
21:42
Шоу-бизнес
Лариса Долина впечатлила поклонников новым роскошным образом
21:41
Шоу-бизнес
Алана Мамаева объяснила, почему не готова вернуться к бывшему мужу
Все новости

Шоумен Влад Кадони пошутил над экс-звездой «Дома-2» Сашей Черно
Шоу-бизнес
Шоумен Влад Кадони пошутил над экс-звездой «Дома-2» Сашей Черно
instagram.com  /  @domkadoni

Москва, 14 августа. Ведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони напомнил поклонникам о бывшей участнице реалити-шоу Саше Черно. Шоумен подшутил над экс-коллегой в своем аккаунте.

Одна из главных звезд телестройки Саша Черно покинула «Дом-2» задолго до успешного перезапуска. Однако недавно зрители вновь обратили на нее внимание после напоминания от телеведущего Влада Кадони. Шоумен опубликовал пост в закрытом Instagram, где в шутку назвал звезду «машиной» и сообщил, что Черно потеряла доступ к своему аккаунту.

«Помните эту зверь-машину? Короче, у нее снесли аккаунт», — объяснил Кадони.

Теперь Черно вновь собирает прежние связи благодаря давнему другу. Экс-участница телестройки оставила шоу ради семьи. На проекте звезда решила, что готова полностью посвятить себя материнству, и ушла из «Дома-2» ради воспитания сына Стефана от супруга Иосифа Оганесяна.

Недавно Кадони получил поддержку со стороны телеведущей Ксении Бородиной. Звезда телестройки высказалась в защиту шоумена после его перепалки с давней подругой, певицей Ольгой Бузовой, которая неожиданно удалила телеведущего из подписок в своем аккаунте.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Шоумен Влад Кадони пошутил над экс-звездой «Дома-2» Сашей Черно
дом-2 кадони черно
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru