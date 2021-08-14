Шоумен Влад Кадони пошутил над экс-звездой «Дома-2» Сашей Черно

Москва, 14 августа. Ведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони напомнил поклонникам о бывшей участнице реалити-шоу Саше Черно. Шоумен подшутил над экс-коллегой в своем аккаунте.

Одна из главных звезд телестройки Саша Черно покинула «Дом-2» задолго до успешного перезапуска. Однако недавно зрители вновь обратили на нее внимание после напоминания от телеведущего Влада Кадони. Шоумен опубликовал пост в закрытом Instagram, где в шутку назвал звезду «машиной» и сообщил, что Черно потеряла доступ к своему аккаунту.

«Помните эту зверь-машину? Короче, у нее снесли аккаунт», — объяснил Кадони.

Теперь Черно вновь собирает прежние связи благодаря давнему другу. Экс-участница телестройки оставила шоу ради семьи. На проекте звезда решила, что готова полностью посвятить себя материнству, и ушла из «Дома-2» ради воспитания сына Стефана от супруга Иосифа Оганесяна.

Недавно Кадони получил поддержку со стороны телеведущей Ксении Бородиной. Звезда телестройки высказалась в защиту шоумена после его перепалки с давней подругой, певицей Ольгой Бузовой, которая неожиданно удалила телеведущего из подписок в своем аккаунте.