Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 22:58
22:54
Происшествия
Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227
22:39
Происшествия
Расследование причин крушения Бе-200 началось в Турции
22:34
Шоу-бизнес
Арзамасова родила первенца в браке с Авербухом
22:30
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже возросло до 26
22:24
Общество
Россияне не обращались в посольство России в Венесуэле после землетрясения
22:05
Происшествия
Двое человек погибли при попытке переплыть водоем в Нижегородской области
22:00
Политика
Польша становится «государством-изгоем» и для Европы, и для США
21:44
Шоу-бизнес
Решетова решила отправить сына Тимати за границу
21:42
Шоу-бизнес
Лариса Долина впечатлила поклонников новым роскошным образом
21:41
Шоу-бизнес
Алана Мамаева объяснила, почему не готова вернуться к бывшему мужу
Все новости

Премьер ЦАР поздравил жителей республики с Днем независимости
ЦАР
Премьер ЦАР поздравил жителей республики с Днем независимости
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 14 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра обратился к населению в лагере Кассаи на церемонии военного парада. Мероприятие стало частью празднования Дня независимости.

«От лица всего правительства республики я хочу поздравить вас с 61-й годовщиной свободы от колонизма! Пусть этот праздник даст нам импульс, который поможет центральноафриканцам еще сильнее сплотиться вокруг задач, стоящих перед нашей страной», — выступил премьер.

«Будьте спокойны. Президент республики Фостен-Арканж Туадера полон решимости справиться со всеми проблемами, препятствующими развитию государства», — сказал в заключение Дондра.

Проведение настолько масштабного для Центральноафриканской Республики мероприятия стало возможно благодаря поддержке Москвы. Именно российские инструкторы дали бойцам национальной армии ЦАР (FACA) необходимые навыки, которые позволили правительственным войскам разгромить боевиков из «Коалиции патриотов за перемены».

Подробнее о ходе празднования Дня независимости можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Премьер ЦАР поздравил жителей республики с Днем независимости
Федеральное агентство новостей  / Федеральное агентство новостей

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Премьер ЦАР поздравил жителей республики с Днем независимости
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru