Банги, 14 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра обратился к населению в лагере Кассаи на церемонии военного парада. Мероприятие стало частью празднования Дня независимости.

«От лица всего правительства республики я хочу поздравить вас с 61-й годовщиной свободы от колонизма! Пусть этот праздник даст нам импульс, который поможет центральноафриканцам еще сильнее сплотиться вокруг задач, стоящих перед нашей страной», — выступил премьер.

«Будьте спокойны. Президент республики Фостен-Арканж Туадера полон решимости справиться со всеми проблемами, препятствующими развитию государства», — сказал в заключение Дондра.

Проведение настолько масштабного для Центральноафриканской Республики мероприятия стало возможно благодаря поддержке Москвы. Именно российские инструкторы дали бойцам национальной армии ЦАР (FACA) необходимые навыки, которые позволили правительственным войскам разгромить боевиков из «Коалиции патриотов за перемены».

Подробнее о ходе празднования Дня независимости можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.