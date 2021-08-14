Экс-жена Павла Мамаева хочет завладеть его деньгами

Москва, 14 августа. Модель Алана Мамаева пожаловалась на финансовые трудности после развода с футболистом Павлом Мамаевым. Экс-жена спортсмена заявила, что планирует найти спрятанные им деньги.

Звезда футбола Павел Мамаев так и не смог сохранить отношения с женой после скандального развода. Модель Алана Мамаева не раз поднимала тему расставания с мужем, но лишь недавно она решилась откровенно поделиться эмоциями на стриминг-сервисе Premier. Блогер отметила, что экс-супруг присылает ей слишком мало денег на детей — они больше не могут позволить себе поддерживать прежний уровень жизни. Мамаева заверила, что планирует бросить вызов несправедливости.

«Я не позволю забрать у меня детей и давать мне какие-то мизерные копейки на проживание. Я не позволю забирать у меня машины, на которых ездят мои дети, квартиру эту маленькую… Более того, я найду все деньги, которые он за восемь лет прятал, и получу все то, что мне принадлежит по закону», — заявила модель.

Помимо финансов, Мамаева также столкнулась с квартирным вопросом. По словам модели, теперь она ютится вместе с детьми в квартире площадью в 48 кв.м. Однако звезда не готова опускать руки и намерена побороться за благополучие семьи.

Исповедь Аланы Мамаевой привлекла внимание блогера Лены Миро. Журналистка высмеяла попытки модели «выклянчить» деньги у бывшего мужа.