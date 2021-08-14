Транспортники ЦАР просят правительство разработать альтернативные пути доставки товаров

Банги, 14 августа. Центральноафриканские перевозчики ищут альтернативу дорожному коридору Банги — Дуала. Обилие контрольно-пропускных пунктов сильно замедляет движение транспорта.

Водитель по имени Морис Бодга назвал основные сложности, встречающиеся на дорогах:

«КПП создают неприятности для перевозчиков. Необходимо убрать некоторые посты. Когда мы заплатили и выполнили все формальности, у нас есть квитанция из Белоко. Но ее не принимает таможня Боссемптеле. Мы теряем много средств из-за производственных задержек».

Правительство Центральноафриканской Республики заявило, что не готово жертвовать безопасностью ради какой-либо выгоды. Поэтому в данный момент власти страны прорабатывают альтернативные варианты транспортировки грузов.

При поддержке Всемирного банка планируется завершить строительство дороги между Нделе, Бирао и Амдафоком.

Ранее о проблемах с доставкой товаров заявили фермеры ЦАР. Работники сельскохозяйственной сферы рассказали о трудностях, которые они испытывают во время перевозки продуктов в столицу республики.