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Транспортники ЦАР просят правительство разработать альтернативные пути доставки товаров
ЦАР
Транспортники ЦАР просят правительство разработать альтернативные пути доставки товаров
pixabay.com  /  Renee Gaudet

Банги, 14 августа. Центральноафриканские перевозчики ищут альтернативу дорожному коридору Банги — Дуала. Обилие контрольно-пропускных пунктов сильно замедляет движение транспорта.

Водитель по имени Морис Бодга назвал основные сложности, встречающиеся на дорогах:

«КПП создают неприятности для перевозчиков. Необходимо убрать некоторые посты. Когда мы заплатили и выполнили все формальности, у нас есть квитанция из Белоко. Но ее не принимает таможня Боссемптеле. Мы теряем много средств из-за производственных задержек».

Правительство Центральноафриканской Республики заявило, что не готово жертвовать безопасностью ради какой-либо выгоды. Поэтому в данный момент власти страны прорабатывают альтернативные варианты транспортировки грузов.

При поддержке Всемирного банка планируется завершить строительство дороги между Нделе, Бирао и Амдафоком.

Ранее о проблемах с доставкой товаров заявили фермеры ЦАР. Работники сельскохозяйственной сферы рассказали о трудностях, которые они испытывают во время перевозки продуктов в столицу республики.

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