Алжир собирается купить российские самолеты-амфибии Бе-200 для тушения пожаров

Алжир, 14 августа. Североафриканская республика ведет переговоры по закупке восьми гидросамолетов Бе-200 для тушения пожаров. Об этом сообщил портал Mena Defense, специализирующийся на авиации.

Руководство Национальной народной армии собирается добиться подписания контракта с российской стороной на поставку шести многоцелевых самолетов-амфибий с опционом еще на два. Этой покупкой в Алжире надеются решить проблему нехватки средств для борьбы со стихией.

В начале недели леса на севере страны сказались в огне. Зафиксировано более 100 пожаров в 15 провинциях. В ходе тушения погибло 25 военнослужащих. Общее число жертв превысило 70 человек.

В четверг министерство обороны сообщило, что командование армии задействовало в ликвидации возгораний несколько вертолетов Ми-26 российского производства.

Решение приобрести самолеты Бе-200 власти североафриканской страны приняли после задержки европейской помощи. Ранее они попросили Брюссель о поддержке в тушении пожаров. Однако самолеты оказались задействованы в Греции и Турции. Поэтому Алжиру пришлось довольствоваться малым — у ЕС смогли арендовать только два специализированных борта.