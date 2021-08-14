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В России зафиксировали рост спроса на строительство загородных домов

  /   Обновлено: 14 августа 2021 20:56
Экономика
В России зафиксировали рост спроса на строительство загородных домов
pxhere.com

Москва, 14 августа. Спрос на строительство загородных домов вырос на 23%, к такому выводу приходят специалисты сервиса сравнения цен и товаров Price.ru.

Жители России стали чаще обращаться к загородным постройкам из кирпича. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования Price.ru.

«Это связано с удорожанием почти в два раза за полгода пиломатериалов и домокомплектов из дерева, которое привело к тому, что строительство домов из бруса стало дороже других материалов, того же кирпича, бетона, блоков», — объяснили тренд в сервисе.

Согласно расчетам специалистов, интерес к домам из кирпича вырос на 1100% с лета прошлого года. Также набирает популярность декор с помощью искусственного камня: жители страны стали прибегать к нему на 130% чаще, чем годом ранее.

Одной из причин таких перемен стало значительное подорожание квартир в крупных городах. Особенно четко тенденция видна на элитном сегменте московских квартир.

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