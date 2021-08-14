Алжир проигнорировал предложение Марокко помочь в тушении лесных пожаров

Алжир, 14 августа. Президент Абдельмаджид Теббун проигнорировал предложение Марокко отправить два самолета, специализирующихся на тушении лесных пожаров, и обратился к народу с речью.

«Мы связались со всеми дружественными европейскими странами, чтобы начать пожаротушение, но ни одно государство не ответило нам. Сегодня мы получили два французских самолета, а завтра два испанских и потом швейцарский», — сказал национальный лидер.

Речь Теббуна прозвучала после того, как Министерство иностранных дел Марокко опубликовало заявление короля Мухаммеда VI, указавшего главам МВД и МИД сообщить Алжиру о готовности королевства помочь в борьбе с лесными пожарами, которые охватили многие районы соседней страны. Однако Рабат так и не получил ответа.

????SM le Roi a bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions aux Ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères, afin d’exprimer à leurs homologues algériens, la disponibilité du????????à aider l’Algérie à combattre les incendies de forêts qui ravagent plusieurs régions du pays. pic.twitter.com/tHMn4QBi0r — Maroc Diplomatie ???????? (@MarocDiplomatie) August 11, 2021

Политический аналитик Хаким Бугерра считает, что молчание страны связано с общим контекстом непростых алжиро-марокканских отношений, а также дипломатической эскалацией. Однако Рабат все равно заявил о готовности направить два самолета-амфибии Canadair, специализирующихся на тушении лесных пожаров. Но президент Абдельмаджид Теббун не упомянул о предложении королевства.

С начала недели на фоне аномальной жары горят северо-восток Алжира и прибрежные районы, вплоть до границы с Тунисом, где также зафиксировали очаги. Прибывшие из Франции самолеты работают в лесах у города Тизи-Узу. Абдельмаджид Теббун уточнил, что поддержка от Испании и Швейцарии задержалась в связи с опасениями возгораний в Греции.

Политический аналитик Хаким Бугерра добавил, что между африканскими странами сохраняются нерешенные проблемы, поэтому королевству ответили молчанием. Однако марокканская солидарность алжирскому народу ненова, поскольку это обязанность, основанная на общей истории.

«Часть пожаров вызвана погодными условиями, но большинство из них являются преступными, как показали спутниковые снимки Алжирского космического агентства», — заявлял Абдельмаджид Теббун.

В июле президент распоряжался ужесточить наказание за поджоги леса на лишение свободы на срок до 30 лет и, возможно, пожизненное заключение, если погибнут люди. В стране уже арестовали 22 подозреваемых. За несколько дней борьбы со стихией погибли 25 военных, участвовавших в тушении и эвакуации местных жителей. Общее число жертв приближается к сотне.

حريق مهول بغابات جبل الزبربر بمدينة الاخضرية ولاية البويرة.



اللهم اجعلها بردا و سلاما على اخواننا هناك، الله اعينهم و شد على ايديهم و احفظهم و قراهم من السنه هذه النيران انك على كل شيء قدير.#PrayForAlgeria #الجزاير_تحترق pic.twitter.com/9W4HsvxWTX — ALGERIAN TAG ???????? #الجزاير_تحترق (@alg_tag) August 14, 2021

Марокканские СМИ и активисты сочувствуют алжирцам в социальных сетях. Люди призвали королевство проявить инициативу, протянуть руку помощи братскому народу и забыть о многолетних разногласиях между двумя странами.

В диалоге государств на протяжении десятилетий сохраняется напряженность в связи с поддержкой Алжиром Фронта ПОЛИСАРИО, который требует независимости Западной Сахары. Однако Марокко воспринимает данную территорию как неотъемлемой частью королевства и предлагает автономию под собственным суверенитетом.

Рабат считает Алжир ключевой стороной конфликта в Западной Сахаре и подчеркивает необходимость прямых переговоров для урегулирования разногласий. В начале августа король Мухаммед VI выступил с речью в рамках 22-й годовщины восхождения на престол, большую часть которой он посвятил налаживанию отношений с соседним государством.

По его словам, Рабат готов к сотрудничеству «без условий», поскольку взаимовыгодное партнерство основывается на доверии. Нынешнее состояние диалога не устраивает королевство, а в марокканских политических кругах по умолчанию преобладает мнение, что братские государства должны преодолеть разногласия ради единства Магриба.