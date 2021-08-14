Компания Xiaomi представила смартфон Redmi 10 по ошибке

Москва, 14 августа. Пресс-релиз, посвященный премьере нового доступного смартфона, на непродолжительное время опубликовала китайская компания Xiaomi.

Страничка на официальном сайте компании была оперативно удалена, однако информация о новинке успела оказаться в Сети. Аппарат оснащен 6,5-дюймовым дисплеем формата FHD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. В небольшом отверстии по центру в верхней области экрана располагается фронтальная камера на 8 Мп.

Позади находится четверная камера, объединяющая 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный блок с ультраширокоугольной оптикой, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик глубины. Смартфон оснащен процессором MediaTek Helio G88, содержащим восемь ядер. Объем оперативной памяти составит 4 или 6 Гбайт. В гаджете будут два динамика, боковой сканер отпечатков пальцев, аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч и другие опции.

Стоимость гаджетов от Xiaomi в ближайшее время может снизиться на 10-15%. Это обусловлено стартом поставок смартфонов через российское дочернее подразделение ООО «Сяоми».