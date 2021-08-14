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Футуролог из Швеции назвал главную причину возможной гибели человечества
Общество
Футуролог из Швеции назвал главную причину возможной гибели человечества
pixabay.com

Москва, 14 августа. Футуролог Карим Джебари из Швеции составил возможные сценарии конца света. Эксперт проанализировал несколько самых популярных вариантов гибели человечества.

Главной угрозой для жизни потомков является война, передает «Вечерняя Москва». Современное ядерное оружие способно вызвать глобальное похолодание, которое может затянуться на 10 или даже 20 лет. Заниматься сельским хозяйством в таких условиях станет невозможно, и люди будут голодать.

Еще одной возможной причиной вымирания человечества могут стать различные пандемии. По мнению эксперта, особенно опасны заболевания, которые легко передаются от человека к человеку. Также конец света может настать от удара астероида либо при встрече с недружественной инопланетной формой жизни.

Глобальное потепление, наоборот, не является серьезной угрозой. Как отметил Джебари, оно может лишь навредить людям, но не уничтожит их. С искусственным интеллектом будущие цивилизации также будут способны справиться.

По мнению еще одного футуролога — Владимира Кишинецы — главной причиной апокалипсиса станет сам человек. По его словам, население планеты довольно слабо решает глобальные проблемы.

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конец света гибель человечества футурология
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