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Во Франции ограблен особняк эмира Катара

  /   Обновлено: 14 августа 2021 20:58
Ближний Восток
Во Франции ограблен особняк эмира Катара
Global Look Press  /  Bernd von Jutrczenka/dpa

Париж, 14 февраля. Группа грабителей ворвалась в особняк эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани во французской коммуне Муан-Сарту неподалеку от Канн, похитив некоторые ценности и предметы роскоши.

Сообщается, что сам шейх в этот момент отсутствовал, однако в резиденции находились члены его семьи, в том числе бывший премьер-министр Катара Абдалла бин Насер бин Халифа Аль Тани.

Никто из свидетелей не стал препятствовать действиям грабителей, один из которых был вооружен пистолетом, однако не направлял его на людей. После нападавшие бежали, забрав из особняка ценные вещи, в том числе дорогие часы.

Сообщается, что правоохранительные структуры городов Грас, Ницца и Марсель начали проведение расследования и поиск преступников.

Семья шейха Хамада бин Халифы Аль Тани, который в 2013 году отрекся от власти в пользу своего сына, владеет этим поместьем с 1990-х годов. Его территория составляет 30 гектаров.

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