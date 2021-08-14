Во Франции ограблен особняк эмира Катара

Париж, 14 февраля. Группа грабителей ворвалась в особняк эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани во французской коммуне Муан-Сарту неподалеку от Канн, похитив некоторые ценности и предметы роскоши.
Сообщается, что сам шейх в этот момент отсутствовал, однако в резиденции находились члены его семьи, в том числе бывший премьер-министр Катара Абдалла бин Насер бин Халифа Аль Тани.
Les montres de l'Emir se font la malle.— Benoît Delmas (@westernculturel) August 14, 2021
Cannes : cambriolage de la résidence de l'émir du #Qatar, des montres de luxe dérobées. L'émir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani n'était pas présent lors du cambriolage. https://t.co/A3HN1z8htW
Никто из свидетелей не стал препятствовать действиям грабителей, один из которых был вооружен пистолетом, однако не направлял его на людей. После нападавшие бежали, забрав из особняка ценные вещи, в том числе дорогие часы.
Сообщается, что правоохранительные структуры городов Грас, Ницца и Марсель начали проведение расследования и поиск преступников.
Семья шейха Хамада бин Халифы Аль Тани, который в 2013 году отрекся от власти в пользу своего сына, владеет этим поместьем с 1990-х годов. Его территория составляет 30 гектаров.