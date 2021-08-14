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Экономист Вернивский предрек Украине дефолт из-за проблем с демографией
Политика
Экономист Вернивский предрек Украине дефолт из-за проблем с демографией
pixabay.com/PD

Киев, 14 августа. Дефолты для Украины скоро станут обыденностью, считает советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский.

По мнению экономиста, через 10-15 лет страну ждут постоянные дефолты, в которых виновата плохая демографическая ситуация. Из этой проблемы будут вытекать остальные, которые лишь усугубят ситуацию, уверен он.

«В первую очередь рухнет пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта», — уверен Вернивский.

Кроме того, в Украину перестанут поступать инвестиции из-за проблем на внутреннем рынке. Ситуацию частично сможет исправить борьба с эмиграцией. Экономист возмутился, что сейчас Украина позволяет себе терять людей, если они говорят на «неправильном языке».

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко высмеял закон об украинском языке, которому не подчиняются телеканалы страны. По его словам, Украину постигла очередная «мовна зрада» — на пяти самых популярных телеканалах страны большинство сериалов показывают на русском языке.

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украина демография дефолт вернивский
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