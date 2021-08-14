Аналитик Литовкин одной фразой объяснил страх США перед новыми российскими ракетами

Санкт-Петербург, 14 августа. Американские системы ПВО не смогут перехватить российские гиперзвуковые ракеты, но чиновников Пентагона беспокоит другое, заявил военный аналитик Виктор Литовкин.

В комментарии изданию «Народные Новости» он отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс за последние годы совершил настоящий прорыв. До сих пор США не могут догнать Россию в разработке гиперзвукового вооружения. Более того, на сегодняшний день лишь в РФ есть система, способная уничтожать боеприпасы нового поколения.

По словам эксперта, все это необходимо Российской Федерации исключительно для обороны и сдерживания возможного агрессора, но не для нападения. В Пентагоне это прекрасно понимают, потому и обеспокоены происходящим. Литовкин одной фразой объяснил страх США перед новыми российскими ракетами. Американские генералы осознают, что теряют гегемонию и больше не в состоянии оказывать военное давление.

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«США всегда рассматривают вопрос о недостатках своего вооружения или недостатках своего военно-промышленного комплекса с точки зрения — могут ли они кого-то покорить, могут ли они над кем-то господствовать. То, что они теперь не могут преобладать, теряют гегемонию над такими странами, как Россия или Китай, это, конечно, их сильно беспокоит», — констатировал аналитик.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к 1 января 2022 года доля современных образцов вооружения в российской армии должна достигнуть 71,9%. По его словам, в этом году гособоронзаказ будет выполнен практически в полном объеме.