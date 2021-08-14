Продажи обновленного кроссовера Jaguar F-Pace стартовали в России

Лондон, 14 августа. Британский автопроизводитель Jaguar начал принимать заказы на обновленный кроссовер F-Pace 2022 модельного года в России, получивший новую специальную версию.

Цены на автомобили с усовершенствованными электронными системами начинаются от 4,7 млн рублей. Обновленный F-Pace, как и его предшественник, доступен на российском рынке с двух и трехлитровыми дизельными моторами мощностью 199 и 300 лошадиных сил соответственно.

В самой дорогой комплектации Jaguar будет стоить от 8,6 млн рублей. Спортивная модификация обладает 5,0-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 550 лошадиных сил. Все моторы работают с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Bentley ранее презентовала топовую версию седана Flying Spur от известного придворного тюнинг-ателье Mulliner.