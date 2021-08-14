Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 21:30
21:29
Шоу-бизнес
Наталия Орейро вернулась к «темному прошлому»
21:29
ЦАР
Премьер ЦАР поздравил жителей республики с Днем независимости
21:27
Шоу-бизнес
Шоумен Влад Кадони пошутил над экс-звездой «Дома-2» Сашей Черно
21:18
Шоу-бизнес
Экс-жена Павла Мамаева хочет завладеть его деньгами
21:10
Африка
Алжир собирается купить российские самолеты-амфибии Бе-200 для тушения пожаров
21:01
Ближний Восток
Возвращение без триумфа: экс-премьер Ирака Аль-Малики снова метит в правительство
20:58
Происшествия
Потолок обрушился в одном из центральных магазинов Петербурга
20:58
Африка
Алжир проигнорировал предложение Марокко помочь в тушении лесных пожаров
20:57
ЦАР
Норвегия поддержала голодающих жителей ЦАР
20:56
Экономика
В России зафиксировали рост спроса на строительство загородных домов
Все новости

Продажи обновленного кроссовера Jaguar F-Pace стартовали в России

  /   Обновлено: 14 августа 2021 20:36
Экономика
Продажи обновленного кроссовера Jaguar F-Pace стартовали в России
pixabay.com/PD

Лондон, 14 августа. Британский автопроизводитель Jaguar начал принимать заказы на обновленный кроссовер F-Pace 2022 модельного года в России, получивший новую специальную версию. 

Цены на автомобили с усовершенствованными электронными системами начинаются от 4,7 млн рублей. Обновленный F-Pace, как и его предшественник, доступен на российском рынке с двух и трехлитровыми дизельными моторами мощностью 199 и 300 лошадиных сил соответственно.

В самой дорогой комплектации Jaguar будет стоить от 8,6 млн рублей. Спортивная модификация обладает 5,0-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 550 лошадиных сил. Все моторы работают с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Bentley ранее презентовала топовую версию седана Flying Spur от известного придворного тюнинг-ателье Mulliner.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Продажи обновленного кроссовера Jaguar F-Pace стартовали в России
jaguar продажи в россии обновленный кроссовер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru