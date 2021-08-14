В КНР рассказали, какие самолеты китайских ВВС впервые поучаствуют в АрМИ-2021

Пекин, 14 августа. Командование ВВС Китая впервые отправит некоторые виды боевых самолетов в Россию для участия в военных играх АрМИ-2021.

В публикации китайского издания Sina Military говорится, что впервые в подобном мероприятии на российской территории будут участвовать истребители J-10B, J-16, бомбардировщики H-6K, а также транспортные самолеты Y-9 и Y-20.

По имеющимся данным, авиационные подразделения китайских ВВС будут задействованы в соревнованиях «Авиадартс». Во время проведения конкурса планируется применение штатного вооружения бомбардировщиков H-6K, а также ракет класса «воздух — земля» истребителей J-10B и J-16.



Ранее сообщалось, что танки Народно-освободительной армии Китая прибыли в Алабино для участия в конкурсе «Танковый биатлон». Эшелон с бронетехникой прошел более 7 тысяч километров со станции Забайкальск.