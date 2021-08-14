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В КНР рассказали, какие самолеты китайских ВВС впервые поучаствуют в АрМИ-2021

  /   Обновлено: 14 августа 2021 20:35
Армия
В КНР рассказали, какие самолеты китайских ВВС впервые поучаствуют в АрМИ-2021
wikipedia.org  /  Russian Ministry of Defence / CC BY-SA 4.0

Пекин, 14 августа. Командование ВВС Китая впервые отправит некоторые виды боевых самолетов в Россию для участия в военных играх АрМИ-2021.

В публикации китайского издания Sina Military говорится, что впервые в подобном мероприятии на российской территории будут участвовать истребители J-10B, J-16, бомбардировщики H-6K, а также транспортные самолеты Y-9 и Y-20.

По имеющимся данным, авиационные подразделения китайских ВВС будут задействованы в соревнованиях «Авиадартс». Во время проведения конкурса планируется применение штатного вооружения бомбардировщиков H-6K, а также ракет класса «воздух — земля» истребителей J-10B и J-16.

Ранее сообщалось, что танки Народно-освободительной армии Китая прибыли в Алабино для участия в конкурсе «Танковый биатлон». Эшелон с бронетехникой прошел более 7 тысяч километров со станции Забайкальск.

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россия ввс китая арми-2021
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