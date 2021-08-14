Жители ливанской деревни выгнали депутата от «Хезболлы»

Бейрут, 14 августа. Жители деревни Али Эн-Нахри в восточной части Ливана выгнали депутата от партии «Хезболла» Хосейна Хаджа Хасана, который присутствовал на мусульманском празднике Ашура.

Согласно публикациям местных СМИ и сообщениям в соцсетях, парламентарий выступал на общественном мероприятии, когда его окружили разгневанные жители. Они начали выкрикивать в адрес чиновника обвинения, связанные с перебоями в электроснабжении и ухудшением условий жизни населения. После этого Хасан покинул деревню одновременно с прибытием на место происшествия военнослужащих.

showing crowds from #Lebanon’s town of Ali Annahri besieging #Hezbollah MP Hussein Haj Hassan in the hussaineieh of the town. This is a #Shia town btw. Hezbollah is facing unprecedented Shia anger, now turning directly against the group. pic.twitter.com/Dxq3ihFi3h — News (@Articlenews3) August 13, 2021

Однако позже депутат опроверг эти заявления. По его словам, в ходе праздничной церемонии он лишь выступил с поздравительной речью, а информацию о каком-либо конфликте или попытке задержания чиновник назвал не соответствующей действительности.

«Ложь и клевета. Ничего не произошло», — сказал Хасан журналистам Lebanon 24.

Примечательно, что население деревни, согласно сообщениям в Twitter, представляют преимущественно шииты, к которым принадлежат и члены движения «Хезболла».

После инцидента в социальных сетях распространилась видеозапись одного из местных жителей Хасана Макхала, которого арестовали вооруженные люди, скрывающие лица. Момент задержания он снимал на свой смартфон. Сообщается, что Макхала выступал с критикой в адрес движения «Хезболла».

So that’s the bottom line, civilians kick Hizbollah MP from their village in South Lebanon and the army intelligence sends its masked giants, in uniform nonetheless, to terrorize and arrest them. How’s the LAF different than the militia’s it’s serving? #LebaneseCitizensFirst pic.twitter.com/DRhyD9lKZ8 — aliaibrahim عليا ابراهيم (@aliaibrahim74) August 14, 2021

За последние недели в Ливане резко увеличилось количество демонстраций и беспорядков из-за решения главы Центрального банка Риада Саламе о прекращении закупок топлива. На заправках начали происходить потасовки, а озлобленные жители городов блокировали дороги и угоняли автоцистерны с горючим.

В интервью, которое транслировалось 14 августа, Саламе отверг все обвинения со стороны правительства в том, что принял такое решение единолично. По его словам, все знали, что этот неизбежный шаг в итоге будет сделан из-за нехватки валютных средств, вызванной обвалом стоимости ливанского фунта на 90%.

Глава Центробанка подчеркнул, что ситуация может быть исправлена правительством, которое должно принять соответствующие нормативные акты для задействования обязательных резервов организации.

По его словам, множество проблем, от которых страдает население страны, объясняется отсутствием реальной власти, способной противостоять кризису.

Ранее правительство Ливана одобрило увеличение ставки для закупок топлива до 3 900 фунтов за доллар. Однако фактическая стоимость национальной валюты превышает этот курс более чем в четыре раза, что не позволяет банку закупать достаточно топлива и прочих субсидируемых товаров, от которых зависит большая часть населения страны.

С момента взрыва в порту Бейрута в 2020 году ливанскому руководству не удается согласовать состав нового правительства, что усугубляет последствия финансового кризиса и не позволяет использовать иностранные активы для восстановления экономики.

Саламе заявил, что в случае урегулирования этой проблемы Ливан может выйти из кризиса путем реформ, которые укрепят курс национальной валюты.