Банги, 14 августа. Более 3000 тысяч центральноафриканцев в Берберати получили талоны на продукты.

Раздачу организовал Норвежский совет по делам беженцев (NRC) при поддержке Всемирной продовольственной программы.

Исследователи Фонда обзора гуманитарных потребностей 2021 (OCHA) выяснили, что 2,29 миллиона людей в ЦАР не получают необходимые товары в количестве, достаточном для ведения здорового образа жизни.

Купоны центральноафриканцы смогут обменять на продуктовые пайки, соответствующие заранее определенной сумме. Также программа оказывает поддержку малому бизнесу и способствует развитию местной экономики.

Основными причинами недостатка продовольствия эксперты назвали кризис безопасности, спровоцированный боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и пандемию COVID-19. Ликвидация радикалов позволила гуманитарным организациям беспрепятственно оказывать помощь нуждающимся.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Национальная армия FACA, обученная российскими инструкторами, разгромила основные силы конгломерата группировок, вернув страну на путь процветания и развития, что обеспечило безопасность жителей республики. На данный момент операция по зачистке страны от бандформирований находится на финальном этапе, но сильно усложнена из-за продления эмбарго ООН.

Бойцы FACA имеют дело с пусть и малочисленными, но хорошо вооруженными радикалами. Последние получают запрещенные военные грузы контрабандой, а ООН не в состоянии контролировать эти поставки.