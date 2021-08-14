Ракетный корабль «Град Свияжск» начал переход из Петербурга в Каспийск

Санкт-Петербург, 14 августа. Экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» начал длительный переход, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Судно выдвинулось из Санкт-Петербурга после участия в главном военно-морском параде. МРК в настоящий момент совершает межфлотский переход в пункт постоянного базирования в Каспийске. Первоначально моряки выдвинутся в Дагестан. Их маршрут будет проходить через Волго-Донской судоходный канал, Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро.

В общей сложности «Град Свияжск» преодолеет свыше 2500 километров и пройдет через 56 шлюзов. Экипаж отрабатывает мероприятия боевой подготовки: организацию противолодочной, противовоздушной и противоминной обороны.

Экипажи двух малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» ранее провели различные тренировки в акватории Каспийского моря. Моряки на учениях вели огонь из артиллерийских установок и зенитных комплексов.