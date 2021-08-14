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Сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла ударило по Гаити

  /   Обновлено: 14 августа 2021 21:34
Латинская Америка
Сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла ударило по Гаити
Федеральное агентство новостей  / 

Порт-о-Пренс, 14 августа. Мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла и повторный толчок мощностью в 5,2 балла ударили по Гаити сегодня утром. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 8 км от города Пети-Тру-де-Нип, на западе страны. По информации сейсмологов, очаг находился на глубине 10 км. Землетрясение ощущалось на расстоянии 320 км, вплоть до Ямайки.

Потери от землетрясения

Геологическая служба сообщила о возможности тяжелых потерь и широкомасштабной катастрофы. По оценкам, экономический ущерб составит до 3% ВВП Гаити.

По словам метеоролога Эллисон Чинчар, здания понесли серьезный ущерб от землетрясения, многие строения подвержены разрушению из-за повреждений.

«Среди населения, которое почувствовало землетрясение, более полумиллиона пережили сильные толчки и 5 млн человек — умеренные, причем не только на Гаити, но и в соседних районах. Есть высокая вероятность экономических потерь на этих территориях, по большей части связанных с повреждением строений», — заявила Чинчар.

По информации властей в результате обрушения зданий потеряли жизни несколько человек, однако точное количество смертей пока не установлено. Известно по меньшей мере о четырех погибших, двое из которых дети.

«Выражаю свои соболезнования родственникам жертв разрушительного землетрясения, повлекшего за собой человеческие и материальные потери в разных районах страны», — написал премьер-министр Ариель Анри на своей странице в Twitter, добавив, что правительство мобилизует все ресурсы для оказания помощи пострадавшим.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видны масштабные разрушений, на фоне которых местные жители своими силами помогают попавшим под завалы людям.

Ле-Ке, расположенный неподалеку от эпицентра землетрясения, понес наибольшие потери. По сообщениям журналистов, полностью разрушена церковь Сакре-Кёр. Больница города переполнена. Отель Le Manguier влиятельного политика Габриэля Фортюна служит временным убежищем. На данный момент он заполнен пострадавшими жителями Ле-Ке.

Также повреждены Жереми, Акин, Кавальон, Пестель, Пор-Салю, многочисленные деревни, остров Ваш и другие населенные пункты, расположенные на юге. Толчки дошли до северных районов страны, в сети распространились фотографии поврежденных зданий в Порт-о-Пренсе.

В 2010 году на Гаити произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7 баллов, в результате которого погибли 220–300 тысяч человек и была разрушена большая часть столицы страны. Более 1,5 млн гаитян были вынуждены переселиться, около 32 тысяч жителей по-прежнему являются перемещенными лицами. Остров до сих пор полностью не восстановился после стихийного бедствия, произошедшего 11 лет назад.

Сегодняшнее землетрясение располагалось дальше от Порт-о-Пренса и наиболее населенных районов. По предварительным расчетам CNN, примерно 2,5 млн человек живут в 80 км от эпицентра.

«Гаити — не такая страна, которая готова к реагированию на подобные катастрофы. Они нуждались в помощи в 2010 году. Скорее всего, им снова будет необходима поддержка. В условиях пандемии это будет намного сложнее», — отметил репортер CNN Патрик Оппманн.

Другие стихийные бедствия

Сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла ударило по Гаити
Global Look Press  / NASA Earth / Keystone Press Agency

Изначально, по информации Центра предупреждения цунами США, перед островом стояла угроза сильного цунами, вызванного землетрясением. Высокие волны могли ударить по некоторым прибрежным районам. Однако по данным службы, стихийное бедствие уже закончилось без серьезного ущерба.

Тем не менее сохраняется предупреждение о надвигающемся тропическом шторме «Грейс», удар которого ожидается 16 17 августа. «Грейс» получил статус шторма в 640 км к востоку от Подветренных островов в Атлантическом океане.

По прогнозам, седьмой названный шторм в сезоне атлантических ураганов достигнет Подветренных островов и начнет двигаться по направлению к Виргинским островам и Пуэрто-Рико 15 августа и Доминиканской республике 16 августа.

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землетрясение гаити
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