Сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла ударило по Гаити

Порт-о-Пренс, 14 августа. Мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла и повторный толчок мощностью в 5,2 балла ударили по Гаити сегодня утром. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Earlier this morning, a M7.2 earthquake occurred in Haiti, near the city of Les Cayes, ~125 km W of the capital city of Port-au-Prince & ~75 km W of the M7.0 Jan 12, 2010 earthquake that caused major damage to the capital city. pic.twitter.com/77EWJUGptm — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 14, 2021

Эпицентр подземных толчков располагался в 8 км от города Пети-Тру-де-Нип, на западе страны. По информации сейсмологов, очаг находился на глубине 10 км. Землетрясение ощущалось на расстоянии 320 км, вплоть до Ямайки.

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv — Patrick Gaspard (@patrickgaspard) August 14, 2021

Потери от землетрясения

Геологическая служба сообщила о возможности тяжелых потерь и широкомасштабной катастрофы. По оценкам, экономический ущерб составит до 3% ВВП Гаити.

По словам метеоролога Эллисон Чинчар, здания понесли серьезный ущерб от землетрясения, многие строения подвержены разрушению из-за повреждений.

«Среди населения, которое почувствовало землетрясение, более полумиллиона пережили сильные толчки и 5 млн человек — умеренные, причем не только на Гаити, но и в соседних районах. Есть высокая вероятность экономических потерь на этих территориях, по большей части связанных с повреждением строений», — заявила Чинчар.

#Haiti: "This is what happened Saturday morning when Pestèl was hit by the earthquake. The town is destroyed. Many people injured, homes destroyed, many people were killed." pic.twitter.com/XmyAxjYJa2 — HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) August 14, 2021

По информации властей в результате обрушения зданий потеряли жизни несколько человек, однако точное количество смертей пока не установлено. Известно по меньшей мере о четырех погибших, двое из которых дети.

«Выражаю свои соболезнования родственникам жертв разрушительного землетрясения, повлекшего за собой человеческие и материальные потери в разных районах страны», — написал премьер-министр Ариель Анри на своей странице в Twitter, добавив, что правительство мобилизует все ресурсы для оказания помощи пострадавшим.

Je présente mes sympathies aux parents des victimes de ce violent séisme qui a occasionné plusieurs pertes en vies humaines et matérielles au niveau de plusieurs départements géographiques du pays. #Haïti — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) August 14, 2021

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видны масштабные разрушений, на фоне которых местные жители своими силами помогают попавшим под завалы людям.

Ле-Ке, расположенный неподалеку от эпицентра землетрясения, понес наибольшие потери. По сообщениям журналистов, полностью разрушена церковь Сакре-Кёр. Больница города переполнена. Отель Le Manguier влиятельного политика Габриэля Фортюна служит временным убежищем. На данный момент он заполнен пострадавшими жителями Ле-Ке.

The Sacre-Coeur Church in Les Cayes has been badly damaged. pic.twitter.com/ciQ1Hd7eTC — Megan Coffee MD, PhD (DPhil) (@DokteCoffee) August 14, 2021

Также повреждены Жереми, Акин, Кавальон, Пестель, Пор-Салю, многочисленные деревни, остров Ваш и другие населенные пункты, расположенные на юге. Толчки дошли до северных районов страны, в сети распространились фотографии поврежденных зданий в Порт-о-Пренсе.

L’hôpital général aux Cayes est débordé. Beaucoup de blessés. Beaucoup de maisons se sont effondrées aux Cayes. Dont un hôtel.

???? Jose Flécher

Bilan partiel #Haiti #earthquake 14-08-21 pic.twitter.com/pze11oojI8 — Frantz Duval (@Frantzduval) August 14, 2021

More heartbreaking ???? images coming from locals in Les Cayes, Haiti ???????? of the devastating 7.2 quake #earthquake pic.twitter.com/J6UIyNUd6B — Calvin Hughes (@CalvinWPLG) August 14, 2021

В 2010 году на Гаити произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7 баллов, в результате которого погибли 220–300 тысяч человек и была разрушена большая часть столицы страны. Более 1,5 млн гаитян были вынуждены переселиться, около 32 тысяч жителей по-прежнему являются перемещенными лицами. Остров до сих пор полностью не восстановился после стихийного бедствия, произошедшего 11 лет назад.

Сегодняшнее землетрясение располагалось дальше от Порт-о-Пренса и наиболее населенных районов. По предварительным расчетам CNN, примерно 2,5 млн человек живут в 80 км от эпицентра.

«Гаити — не такая страна, которая готова к реагированию на подобные катастрофы. Они нуждались в помощи в 2010 году. Скорее всего, им снова будет необходима поддержка. В условиях пандемии это будет намного сложнее», — отметил репортер CNN Патрик Оппманн.

Другие стихийные бедствия

Global Look Press / NASA Earth / Keystone Press Agency

Изначально, по информации Центра предупреждения цунами США, перед островом стояла угроза сильного цунами, вызванного землетрясением. Высокие волны могли ударить по некоторым прибрежным районам. Однако по данным службы, стихийное бедствие уже закончилось без серьезного ущерба.

Тем не менее сохраняется предупреждение о надвигающемся тропическом шторме «Грейс», удар которого ожидается 16 — 17 августа. «Грейс» получил статус шторма в 640 км к востоку от Подветренных островов в Атлантическом океане.

По прогнозам, седьмой названный шторм в сезоне атлантических ураганов достигнет Подветренных островов и начнет двигаться по направлению к Виргинским островам и Пуэрто-Рико 15 августа и Доминиканской республике 16 августа.