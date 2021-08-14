Огромная волна смыла в море 17 человек на востоке Китая

Пекин, 14 августа. Волна, обрушившаяся на восточное побережье КНР, смыла в море 17 китайцев. В результате инцидента 10 человек погибли.

Трагедия случилась в провинции Фуцзянь, на территории городского округа Чжанчжоу. Согласно информации властей региона, все 17 человек приехали сюда из других регионов Китая. Когда туристы отдыхали на местном пляже, внезапно нахлынула огромная волна, которая смыла людей в море, сообщает агентство «Синьхуа».

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые смогли вытащить на берег 16 человек. Десять из них скончались, остальные шесть находятся в стабильном состоянии. Еще одного туриста до сих пор не могут найти. Обстоятельства случившегося выясняются.