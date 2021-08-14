Талибы захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана

Кабул, 14 августа. Жители Мазари-Шарифа, административного центра провинции Балх, сообщают о взятии города боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). В соцсетях они публикуют видеоролики с покидающими город автомобилями афганского военного командования.

???????? Mazar-e-Sharif, the provincial capital of Balkh province, has fallen to the Taliban. ANA forces seen retreating from the city in this video. pic.twitter.com/BP3LYh5iO6 — hurtg0d✌️ (@ultradeadd) August 14, 2021

Информацию о захвате столицы Балха подтвердил местный депутат Абас Эбрахимзада. По его словам, все административные объекты и правительственные учреждения, включая офис губернатора, сейчас находятся под контролем талибов.

Afghan lawmaker says the city of Mazar-e-Sharif, the capital of Balkh province, has fallen to the Taliban - ABC News - https://t.co/KMgeLi5lS4 via @ABC pic.twitter.com/DD48Pzgk0a — qwerty (@qwerty14117587) August 14, 2021

Согласно заявлениям очевидцев, талибы вошли на территорию города вечером в субботу после длительных боев, продолжавшихся с утра. Сообщается, что они взяли под свой контроль центральную тюрьму Мазари-Шарифа, освободив из нее всех заключенных.

Taliban in Mazar-e-Sharif city. Prisoners are leaving. All of them freed. pic.twitter.com/UZ7IsB2LhK — HafizHaqqani(حافظ حقانی) (@HafizHaqqani123) August 14, 2021

В последние дни правительственными силами командовали маршал Абдул-Рашид Дустум и Атта Мухаммад Нура. Источники заявляют, что они покинули территорию города и, возможно, отбыли за рубеж. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

В настоящий момент «Талибан» контролирует 23 региональных центра Афганистана из 34. В течение дня 14 августа боевики объявили о захвате Майманы — столицы провинции Фарьяб, Асадабада — столицы провинции Кунар, Шарана — центра Пактики, а также о зачистке провинций Логар и Бадахшан.

1 Организация запрещена на территории РФ.