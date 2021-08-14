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Талибы захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана

  /   Обновлено: 14 августа 2021 21:08
Ближний Восток
Талибы захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана
Федеральное агентство новостей  / 

Кабул, 14 августа. Жители Мазари-Шарифа, административного центра провинции Балх, сообщают о взятии города боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). В соцсетях они публикуют видеоролики с покидающими город автомобилями афганского военного командования.

Информацию о захвате столицы Балха подтвердил местный депутат Абас Эбрахимзада. По его словам, все административные объекты и правительственные учреждения, включая офис губернатора, сейчас находятся под контролем талибов.

Согласно заявлениям очевидцев, талибы вошли на территорию города вечером в субботу после длительных боев, продолжавшихся с утра. Сообщается, что они взяли под свой контроль центральную тюрьму Мазари-Шарифа, освободив из нее всех заключенных.

В последние дни правительственными силами командовали маршал Абдул-Рашид Дустум и Атта Мухаммад Нура. Источники заявляют, что они покинули территорию города и, возможно, отбыли за рубеж. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

В настоящий момент «Талибан» контролирует 23 региональных центра Афганистана из 34. В течение дня 14 августа боевики объявили о захвате Майманы — столицы провинции Фарьяб, Асадабада — столицы провинции Кунар, Шарана — центра Пактики, а также о зачистке провинций Логар и Бадахшан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан
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