Москва, 14 августа. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко ответил польскому журналисту Анджею Щенсняку на слова о «Северном потоке — 2».

Эксперт в беседе с RT прокомментировал заявление о «предательстве союзников». Именно так польский журналист назвал сделку Германии и США по проекту российского газопровода. Оленченко считает Варшаву американским инструментом.

«Наверное, польское отрезвление. Им мыслилось, что они союзники», — поделился сотрудник центра.

По его словам, все понимали, что с Польшей кто-то советуется и спрашивает ее мнение. Однако США использовали европейскую страну, а когда необходимость отпала, убрали инструмент «в сарай», заключил Оленченко.

Польский политолог Якуб Корейба подчеркнул, что Евросоюзу не хватает единства для борьбы с «российским давлением». Такой комментарий аналитик дал на фоне завершения строительства «Северного потока — 2».