Возвращение без триумфа: экс-премьер Ирака Аль-Малики снова метит в правительство

Лидер радикальной шиитской партии «Дава» Нури аль-Малики планирует вернуть себе пост премьер-министра, утерянный им семь лет назад. На совести политика — ущемления и вооруженные подавления суннитов, что в 2014 году подтолкнуло их к массовому вливанию в террористическое «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в политической карьере Аль-Малики, а также в реакции общественности на его возможное возвращение на пост главы кабмина.

Бесславный уход

Аль-Малики присоединился к оппозиционной «Дава» во время своего обучения в Багдадском университете. В 1980-м его подрывная деятельность была по достоинству «оценена» правительством Саддама Хусейна, и ему пришлось бежать в соседнюю Сирию от смертной казни. Там он участвовал в подготовке боевиков и активистов для последующей их отправки в Ирак.

После свержения Хусейна в 2003 году Аль-Малики становится заместителем председателя Комитета по де-баасизации при Иракском Временном правительстве («Баас» — правящая в Ираке партия до вторжения США). В 2006-м он был назначен премьером вместо Ибрагима аль-Джаафари, который с конца 2005 года растерял всю поддержку у суннитов и шиитов из-за собственных неэффективных действий по послевоенному восстановлению экономики.

Необходимо отметить, что кандидатура Аль-Малики активно продвигалась Соединенными Штатами. Так, посол США в Ираке Залмай Халилзад отмечал:

«…Он является человеком, не зависящим от Ирана, позиционирующим себя как араб и националист прежде всего».

По всей видимости, назначение радикального шиита было необходимо для подавления суннитского большинства, которое руководило государством до иностранного вторжения и вело партизанскую войну после него.

В течение нескольких лет чиновник зачистил военное командование от суннитов, подавлял их восстания с задействованием авиации и радикальных шиитских организаций, в чем ему содействовал Иран. В результате, когда в 2014 году ИГ стало набирать силу, иракские сунниты стали массово в него вливаться, что упростило и ускорило развитие террористической экспансии: к августу радикалы оккупировали до трети территории страны.

На фоне подобной катастрофы и ради успокоения суннитов президент Фуад Масум назначает нового премьера — Хайдара аль-Абади. При этом Аль-Малики никаким указом не отстранялся, по поводу чего сам выражал негодование. Однако вскоре он самостоятельно оставил должность в связи с давлением сопартийцев и шиитских лидеров.

Борьба за возвращение

Как и сейчас, при Аль-Малики в Ираке процветала коррупция, и обнажившаяся слабость аппарата безопасности обусловила его позорный уход с поста премьер-министра. Более того, аятолла Аль аль-Систани наложил вето на возвращение чиновника в данное кресло.

С тех пор силу набрал его основной конкурент — Муктада ас-Садр (глава партии «Садр»), однако он призвал своих сторонников бойкотировать октябрьские досрочные парламентские и президентские выборы.

Примечательно, что аналогичным образом поступили уже несколько партий. По мнению их руководств, обстановка в стране исключает возможность проведения честных выборов — их результаты изначально предсказуемы. В результате аль-Малики получил гипотетический шанс избраться на третий премьерский срок.

«Малики планирует получить новый срок. Он стремится иметь большее влияние на шиитов, и он убежден, что в настоящее время у него больше шансов и что он ближе к премьерству, чем когда-либо. Он будет самым большим бенефициаром ухода садристов с выборов — если Ас-Садр, конечно, не изменит свое решение», — сообщил анонимный шиитский политик изданию Middle East Eye.

Имидж аль-Малики усиленно поднимается его коалицией «Правовое государство», которое рекламирует политика как сильного лидера, способного обеспечить безопасность страны и достойный уровень жизни, побороть незаконный оборот оружия и снизить напряженность между политическими фракциями.

«Благодаря нашему общению с людьми мы обнаружили, что они чувствуют, будто ситуация изменилась от плохой к худшей. Поэтому мы решили, что наши лозунги должны соответствовать требованиям народа. Г-н Малики говорил, что если есть общественный запрос на его возвращение в качестве премьер-министра, то он вернется, потому что он является лучшим вариантом для многих людей», — сказал Хишам аль-Рикаби, пресс-секретарь Малики.

Его позиции действительно выглядят довольно прочными на фоне разногласий в шиитском блоке «Альянс ФАТХ» перед выборами. Его покинула радикальная «Катаиб Хезболла», оставив в нем конфликтующих «Бадр» и «Асаиб Ахль аль-Хакк».

Шансы на возвращение

Потенциальными конкурентами Аль-Малики являются глава «Высшего исламского совета Ирака» Аммар аль-Хаким и Хайдер аль-Абади. Однако сторонники Ас-Садра и жесткой шиитской линии не доверяют этим двум политикам, подозревая их в секуляристских устремлениях. Если они не проигнорируют выборы, то отдадут свои голоса, скорее всего, Аль-Малики.

«Альянс ФАТХ» будет одним из самых больших проигравших блоков на октябрьских выборах. Аль-Малики переманит их избирателей и пожнет плоды своих союзов с рядом крупных южных племен. Его шансы выиграть выборы с большим количеством мест возросли, но не до того уровня, при котором он мог бы претендовать на премьерство», — считает Али Тахер аль-Хамуд, аналитик Центра исследований и планирования Аль-Баян.

Примечательно, что две трети шиитского электората распределены между разваливающимся «Альянсом ФАТХ» и «Садр», вышедшей из гонки. Аль-Малики сможет стать премьером только при союзе с ФАТХ, так как лишь в этом случае объединенные силы получат достаточное количество мест в парламенте для выдвижения кандидатуры премьер-министра с последующим формированием правительства.

Своеобразным «козырем» главы «Дава» выступают проиранские шиитские группировки, которые формально интегрированы в иракские силы безопасности, но на деле прислушиваются к Тегерану.

«У сопротивления нет проблем с Аль-Малики. Напротив, они считают его благодетелем и одним из своих крупнейших спонсоров, особенно во время его второго срока на посту премьер-министра», — сообщил один из командиров ополчения «Хашд Шааби».

Эти силы видят в Аль-Малики союзника вне зависимости от результатов осенних выборов, однако именно он является компромиссной фигурой между Ираном и США. Подобная черта является большим плюсом для потенциального премьера, так как ныне занимающий этот пост Мустафа аль-Казыми в своем «политическом завещании» отметил, что его преемнику придется либо договариваться с шиитскими ополчениями, либо бороться с ними силовым путем.

«Поскольку вооруженное противостояние очень затруднительно, сдерживание их — это вариант номер один, и Аль-Малики — единственный, кто способен его реализовать», — сказал аль-Казыми.

Для большинства рядовых иракцев фигура экс-премьера ассоциируется с довоенным периодом, в течение которого происходило постепенное восстановление инфраструктуры.

«Г-н Нури аль-Малики добился успехов, наиболее важными из которых являются создание «Хашд Шааби», казнь тирана и другие достижения в области развития и строительства. Список можно продолжать и продолжать, чтобы рассказать об остальном!!! Где достижения нынешних правительств!?!», — гласит комментарий.

«Когда г-н Аль-Малики был главой правительства, он начал улучшать инфраструктуру, строя жилые комплексы, чтобы передать их тем, кто этого заслуживает. Но мы были удивлены, когда стройка остановилась из-за коррупции последующих правительств, ставящих личные интересы над интересами народа», — сообщает другой пользователь.

«Ты вернешь престиж родине», — надеется житель Ирака.

И в то же время иракские сунниты не забывают о первых двух сроках Аль-Малики, и помимо кампании по их притеснению они припоминают ему и коррупцию.

«Нури аль-Малики: «Если бы мне дали один год полномочий, я бы сделал Багдад вторым Парижем».

«Казнь суннитов в Ираке в 2014 году. Рана не заживет. Премьер-министр Нури Камель аль-Малики должен быть привлечен к ответственности», — пишет житель Наджафа.

Перспективный кандидат

Аль-Малики является человеком, у которого есть наибольшие шансы стать премьер-министром в ходе грядущих выборов. Его главный противник Ас-Садр добровольно оставил избирательную кампанию, и те его избиратели, которые не поддадутся на уговоры о бойкоте, проголосуют за партию Аль-Малики или за «Альянс ФАТХ», которым необходима коалиция.

На текущих выборах, как бы то ни было, ожидается низкая явка, что само по себе ставит под вопрос их легитимность. Однако власти не станут объявлять их недействительными, так как это повлечет за собой усугубление политического кризиса.

Вряд ли следует ожидать повторения политики 2006-2014 годов: власти угрожают уже не сунниты, а в целом население, уставшее от разрухи и повальной коррупции. Если Аль-Малики удастся стать премьером, то можно предположить оживление восстановления инфраструктуры, по крайней мере в первое время.

