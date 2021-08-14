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Шведские журналисты назвали развал СССР «делом рук Горбачева»
Политика
Шведские журналисты назвали развал СССР «делом рук Горбачева»
Федеральное агентство новостей

Стокгольм, 14 августа. Решения последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в большей степени предопределили распад Советского Союза, уверены шведские журналисты.

Они назвали курс политического деятеля специфическим. Журналисты также сочли развал СССР «в основном делом рук Горбачева». По мнению представителей прессы, при других обстоятельствах история бы сложилась совершенно иначе.

«В конце концов СССР рухнул, поскольку советская система с ее неэффективной плановой экономикой и коллективным сельским хозяйством была неконкурентоспособной и политически, и экономически, в отличие от живучих и экспансивных западных демократий», — подчеркнули в Швеции.

Ранее Михаил Горбачев привел собственные причины развала Советского Союза. На государстве сказались проблемы национального характера, существовавшие с момента основания страны, уверен экс-политик.

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ссср швеция горбачев
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