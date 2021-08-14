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Количество погибших при наводнениях в Турции увеличилось до 55

  /   Обновлено: 14 августа 2021 20:28
Происшествия
Количество погибших при наводнениях в Турции увеличилось до 55
Global Look Press  /  Xinhua

Анкара, 14 августа. Число жертв наводнений на севере Турции возросло до 55 человек. Погибшие были найдены в Кастамону, Синопе и Бартыне.

Информацией о жертвах стихийного бедствия поделилось правительственное управление по чрезвычайным ситуациям. Больше всего граждан Турции погибло в Кастамону — 46 тел обнаружили сотрудники экстренных служб, сообщает компетентный источник в ведомстве.

В Синопе погибли восемь человек, еще один житель Турции погиб в Бартыне. Ранее сообщалось о 44 жертвах разгулявшейся стихии.

Ранее в Японии спасатели начали эвакуацию 5 млн человек в связи с угрозой наводнения. Причиной для экстренных мер послужили сильные и продолжительные ливни, обрушившиеся на островное государство.

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турция жертвы смерть стихийное бедствие наводнения
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