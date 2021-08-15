Актер Александр Песков заявил о бедственном положении своих коллег в театрах

Зарплата актеров театра складывается из мизерного оклада и оплаты за спектакли, в которых в настоящее время не всегда удается сыграть. Об этом в беседе с ФАН рассказал советский и российский актер театра и кино Александр Песков.

По словам собеседника, в период самоизоляции, помимо окладов, артистам платили за несыгранные спектакли. Когда же появилась возможность вернуться к работе, ограничение количества зрителей в зале внесло свои коррективы. Помимо того, что театрам трудно зарабатывать на постановках, есть еще один тонкий момент: меняется само восприятие публики.

«Когда в зале присутствует, например, всего 50% зрителей, они уже реагируют не так, как при полной заполняемости. Зритель отчасти стесняется проявлять свои реакции. Он сидит через кресло от соседа. От проявления любой реакции человек спохватывается, не помешал ли он кому-то. Мы, актеры, это чувствуем», — рассказал артист.

Впрочем, как заявил Александр Песков, сильнее на жизнь актеров повлияла удаленка, на которую отправляют всех задействованных в постановке, даже если коронавирус подтвердился у одного из участников.

«Нас лишают права на труд, отправляют на удаленку, и мы ничего не получаем за несыгранные спектакли. Наша зарплата складывается из мизерного оклада, все остальное нужно добирать количеством спектаклей», — сообщил собеседник ФАН.

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В завершение он отметил, что ему даже трудно представить, каково сегодня приходится менее востребованным артистам, которых, например, не приглашают сниматься в фильмах.

«Это намеренное убийство театров?» — посетовал актер.

Ранее режиссер Дмитрий Корявов через ФАН поздравил с днем рождения актрису Екатерину Васильеву. По его словам, пригласить артистку сняться в его фильме «Золотце» он решил и потому, что искал героиню похожую на фею из сказки «Золушка».