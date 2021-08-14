Инвестор Голосов рассказал о главных принципах вложения денег

Москва, 14 августа. Заместитель президента — председателя правления «БКС Мир инвестиций» Эдвард Голосов поделился рекомендациями с начинающими инвесторами.

Первый совет, который он озвучил — не бояться начать. Не обязательно использовать рискованные инструменты, лучше освоить безопасные и потом, если потребуется, изменить свой выбор. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

Вторая рекомендация Голосова — не вкладываться в незнакомые инструменты. Это значит, что вы должны хорошо изучить сферу, куда планируете направить средства. Он предложил присмотреться к курсам по инвестициям.

«Инвестирование приносит результат тогда, когда им занимаются на регулярной основе», — добавил он.

Важный совет — избегать спекуляций на первое время. Специалист не советует моментально пробовать себя в торговле. Вместо этого он рекомендует выбрать стратегию и следовать ей.

Взгляд на инвестиции и сбережения с другой стороны озвучил коуч Мурадян. Его развернутые советы приводит ФАН в своем материале.

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