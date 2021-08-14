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Полиция Украины возбудила дело после столкновений с националистами в Киеве

  /   Обновлено: 14 августа 2021 20:24
Политика
Полиция Украины возбудила дело после столкновений с националистами в Киеве
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 14 августа. Уголовное дело после столкновений националистов с полицией у здания Офиса президента Украины завели в Киеве.

Как сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский, дело завели по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции.

«Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом», — говорится всообщении главы ведомства в Facebook.

Стычка националистов с правоохранителями произошла днем 14 августа около здания президентского офиса на улице Банковой в Киеве. Митингующие пытались попасть в здание и стали бросать взрывпакеты, жгли покрышки, а затем отправились к дому, где, как они считают, находится квартира Владимира Зеленского. В ответ полиции пришлось применить слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали один военный и семь полицейских.

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