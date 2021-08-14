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Врач Короткова объяснила, как быстро восстановиться после COVID-19
Общество
Врач Короткова объяснила, как быстро восстановиться после COVID-19
pixabay.com

Ярославль, 14 августа. Главный врач физиотерапевтической больницы в Ярославле Елена Короткова рассказала, что следует делать, чтобы как можно скорее оправиться после заболевания.

Инфекция, перенесенная даже в легкой форме, может серьезно навредить организму. По словам медика, процесс восстановления после COVID-19 у всех проходит индивидуально. Тем не менее, не стоит сразу же после получения справки о выздоровлении возвращаться к привычной жизни. Первое время лучше придерживаться здорового образа жизни — употреблять полезную пищу, высыпаться и больше отдыхать. Также не стоит сразу начинать заниматься бегом и фитнесом, советует врач.

При тяжелой форме заболевания снижается шанс полного восстановления здоровья. Переболевшему стоит уделить внимание ЛФК, ингаляциям и магнитотерапии.

Дети способны справляться с последствиями коронавируса быстрее взрослых. Такое заявление сделала эпидемиолог Хадижат Омарова.

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здоровье восстановление COVID-19
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