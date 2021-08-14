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Женщина спасла жителя Горно-Алтайска от падения с восьмого этажа

  /   Обновлено: 14 августа 2021 20:04
Происшествия
Женщина спасла жителя Горно-Алтайска от падения с восьмого этажа
pixabay.com

Горно-Алтайск, 14 августа. Мужчина едва не выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. От гибели гражданина спасла знакомая, успевшая схватить его за руку.

Очевидцы засняли происходящее на видео, кадры появились в социальных сетях. На них видно, что мужчина оказался за окном и висит высоко над землей.

Женщина держала его за руку до прибытия спасателей, которые подняли его обратно в помещение. В результате инцидента никто не пострадал.

Незадолго до этого в Новокузнецке прохожая спасла жизнь полуторагодовалого малыша, выпавшего из окна. Она увидела летящего вниз ребенка и подбежала к дому с протянутыми руками, поймав его.

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