Женщина спасла жителя Горно-Алтайска от падения с восьмого этажа

Горно-Алтайск, 14 августа. Мужчина едва не выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. От гибели гражданина спасла знакомая, успевшая схватить его за руку.

Очевидцы засняли происходящее на видео, кадры появились в социальных сетях. На них видно, что мужчина оказался за окном и висит высоко над землей.

Женщина держала его за руку до прибытия спасателей, которые подняли его обратно в помещение. В результате инцидента никто не пострадал.

Незадолго до этого в Новокузнецке прохожая спасла жизнь полуторагодовалого малыша, выпавшего из окна. Она увидела летящего вниз ребенка и подбежала к дому с протянутыми руками, поймав его.