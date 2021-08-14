Совместный военный комитет «5+5» составит график вывода наемников из Ливии

Сирт, 14 августа. Стартовал седьмой раунд переговоров Совместного военного комитета «5+5» (СВК). Заседания посвящены вопросам возобновления обмена пленными и эвакуации наемников.

Встречи проходят в присутствии делегации Миссии ООН по поддержке в Ливии и руководителей подкомитетов, сформированных СВК. Участники продолжат обсуждение дальнейших мер по выполнению неосуществленных пунктов соглашения о прекращении огня, подписанного в Женеве в октябре 2020 года. В частности, члены СВК поговорят об освобождении военнопленных и графике вывода боевиков и иностранных сил с территории страны, а также о механизмах реализации этих шагов.

В повестку переговоров вошел вопрос о назначении министра обороны. Офицеры также коснутся проблемы последующего обеспечения безопасности Прибрежной дороги.

Члены военного комитета накануне прибыли в Сирт для присутствия на встречах. Делегаты из штаба сил западного региона добрались наземным транспортом по Прибрежному шоссе, открытому 30 июля.

Предыдущий раунд заседаний СВК прошел 29 июля. Тогда стороны достигли финального соглашения об открытии дороги, соединяющей города Сирт и Мисурата. На следующий день состоялось торжественное открытие трассы в присутствии шейхов региона и высокопоставленных офицеров.

Тогда же военный комитет призвал переходное Правительство национального единства (ПНЕ) ускорить процесс назначения главы оборонного ведомства. Участники встреч в Сирте подтвердили начало подготовительных мероприятий по выводу наемников и иностранных боевиков с ливийской земли. В этой связи они потребовали от всех стран выполнить резолюции Совета Безопасности и решения берлинских конференций.