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Восемь человек пострадали в результате массовой аварии в Рязани
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате массовой аварии в Рязани
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Рязань, 14 августа. Восемь человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Рязани. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Спортивной и Есенина.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. О массовом ДТП сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

На месте аварии работают специалисты экстренных служб. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства и причины, способствовавшие ДТП. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с российским законодательством.

Сегодня серьезная авария произошла на федеральной трассе во Владимирской области. Туристический автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, пострадали 22 человека.

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