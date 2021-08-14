Число погибших в результате мощного землетрясения на Гаити увеличилось до 29

Порт-о-Пренс, 14 августа. По меньшей мере 29 человек стали жертвами землетрясения у берегов южных провинций Гаити. Об этом сообщили представители Управления гражданской защиты республики.

В настоящий момент специалисты продолжают поисково-спасательные работы на пострадавших территориях. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,2 в 40 км от коммуны Ле-Ке. Также землетрясение ощущалось в столице островного государства Порт-о-Пренсе.

Ранее сообщалось, что в результате сейсмической активности у берегов Гаити погибли четыре человека, в том числе два ребенка.