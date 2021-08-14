Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 20:01
19:56
Общество
Необычные древние животные стали новыми обитателями Приморского океанариума
19:56
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате массовой аварии в Рязани
19:53
Общество
Бабушка-вандал сломала скамейку в парке Набережных Челнов и попала на видео
19:52
Происшествия
Число погибших в результате мощного землетрясения на Гаити увеличилось до 29
19:51
Общество
Гастроплощадки «Лето в городе» подготовили для москвичей уникальный ассортимент блюд
19:48
Происшествия
Прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в центре Оренбурга
19:47
Общество
Онкологи перечислили главные признаки рака поджелудочной железы
19:46
Армия
Прибытие моряков с британского авианосца Queen Elizabeth на Гуам обернулось скандалом
19:45
Общество
Педиатр Лина Мурадова рассказала, как организовать поход на природу с детьми
19:44
Происшествия
Падальные мухи-зеленухи атаковали Калининградскую область
Все новости

Число погибших в результате мощного землетрясения на Гаити увеличилось до 29

  /   Обновлено: 14 августа 2021 19:57
Происшествия
Число погибших в результате мощного землетрясения на Гаити увеличилось до 29
pixabay.com

Порт-о-Пренс, 14 августа. По меньшей мере 29 человек стали жертвами землетрясения у берегов южных провинций Гаити. Об этом сообщили представители Управления гражданской защиты республики.

В настоящий момент специалисты продолжают поисково-спасательные работы на пострадавших территориях. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,2 в 40 км от коммуны Ле-Ке. Также землетрясение ощущалось в столице островного государства Порт-о-Пренсе.

Ранее сообщалось, что в результате сейсмической активности у берегов Гаити погибли четыре человека, в том числе два ребенка.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Число погибших в результате мощного землетрясения на Гаити увеличилось до 29
погибшие гаити поиски землетресение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru