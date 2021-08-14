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Происшествия
Прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в центре Оренбурга
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Прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в центре Оренбурга

  /   Обновлено: 14 августа 2021 19:51
Происшествия
Прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в центре Оренбурга
Федеральное агентство новостей

Оренбург, 14 августа. Проверка по факту масштабного пожара в центре Оренбурга находится под контролем областной прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

И.о. прокурора Оренбургской области Игорь Крушинский поручил прокурору Ленинского района города установить контроль за ходом и результатом мероприятий, проводимых в связи со случившимся, а также за соблюдением прав пострадавших людей.

Огонь охватил здание в Почтовом переулке, после чего распространился на соседние постройки. Пострадали восемь жилых домов, в которых проживают 53 человека. Жильцов временно разместят в кризисном центре.

В региональном главке МЧС рассказали, что ситуация осложнялась газовыми баллонами, которые хранились в горящих домах. Оперативно приступить к тушению не представлялось возможным из-за угрозы жизни спасателей. Кадры с места событий опубликовал ФАН.

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