Прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в центре Оренбурга

Оренбург, 14 августа. Проверка по факту масштабного пожара в центре Оренбурга находится под контролем областной прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

И.о. прокурора Оренбургской области Игорь Крушинский поручил прокурору Ленинского района города установить контроль за ходом и результатом мероприятий, проводимых в связи со случившимся, а также за соблюдением прав пострадавших людей.

Огонь охватил здание в Почтовом переулке, после чего распространился на соседние постройки. Пострадали восемь жилых домов, в которых проживают 53 человека. Жильцов временно разместят в кризисном центре.

В региональном главке МЧС рассказали, что ситуация осложнялась газовыми баллонами, которые хранились в горящих домах. Оперативно приступить к тушению не представлялось возможным из-за угрозы жизни спасателей. Кадры с места событий опубликовал ФАН.