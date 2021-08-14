Онкологи перечислили главные признаки рака поджелудочной железы

Вашингтон, 14 августа. Зарубежные онкологи перечислили основные признаки, которые могут указывать на один из самых смертоносных видов рака.

Согласно данным Американского онкологического общества, средняя выживаемость для всех стадий рака поджелудочной железы составляет 20% в течение года. Ключом к успешному лечению является своевременно поставленный диагноз.

Так, заподозрить развитие опухоли можно по внезапному развитию сахарного диабета. Если даже при здоровом питании врач ставит такой диагноз, стоит обратить внимание именно на поджелудочную железу.

Кроме того, насторожиться следует при постоянном чувстве тошноты и рвоте, а также в случае возникновения желтухи. На рак поджелудочной может указывать и необоснованная потеря веса.

Врач-онколог Вадим Гутник ранее оценил риск возникновения рака после употребления арбузов. По словам специалиста, злоупотребление этой ягодой действительно может нанести вред.