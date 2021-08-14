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Прибытие моряков с британского авианосца Queen Elizabeth на Гуам обернулось скандалом
Армия
Прибытие моряков с британского авианосца Queen Elizabeth на Гуам обернулось скандалом
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photograph by Liz Wolter / Общественное достояние

Лондон, 14 августа. Британская авианосная группировка во главе с авианосцем Queen Elizabeth прибыла на Гуам. Однако западные моряки попали в очередной скандал.

Группа прибыла в регион, поскольку здесь располагается база ВМС США, где в последнее время идет работа над модернизацией комплексов противоракетной обороны «из-за китайской и северокорейской ракетных угроз».

Однако прибытие ВМС Великобритании на Гуам обернулось малоприятными для страны последствиями. Двое моряков с Queen Elizabeth были взяты под арест из-за подозрения в сексуальных домогательствах и участии в драке, передает издание The News. Военнослужащие вели себя непристойно и приставали к местным женщинам, говорится в сообщении.

Ранее аналитики британского The Daily Mail высмеяли флот своей страны после эффектных маневров ВМФ РФ в Ла-Манше. Также телеканал «360» сообщил, что члены экипажа авианосца Queen Elizabeth массово заразились коронавирусом.

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