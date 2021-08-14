Центробанк объявил о снижении международных резервов РФ

Москва, 14 августа. Международные резервы России по состоянию на 6 августа текущего года снизились на 0,3 млрд долларов, говорится в материалах Центробанка РФ.

Текущий показатель составляет 599,3 млрд долларов. По состоянию на 30 июля международные резервы находились на отметке в 599,6 млрд долларов.

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ РФ и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, резервной позиции в Международного валютного фонда (МВФ) и монетарного золота.

По состоянию на 1 августа международные резервы России составляли более 601 млрд долларов, что на 1,56% больше показателя на начало июля, заявлял ранее регулятор.