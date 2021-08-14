Каждый из нас хоть раз поднимался на борт авиалайнера. Сегодня представить себе жизнь современного человека без авиаперелетов невозможно. Каждый день в мире совершаются около 120 тысяч полетов. Примерно 12 миллионов пассажиров ежедневно поднимаются по трапу, чтобы оказаться на другом конце света.

Авиаперевозки ― один из наиболее популярных и безопасных видов транспорта. 15 августа в России отмечают День авиастроителя ― праздник тех, благодаря кому современный человек, подобно древнегреческому Икару, обрел крылья. Правда, куда более надежные ― железные. О развитии авиастроения в России и о том, как отметить этот праздник, расскажем в этой статье.

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От дирижабля к Ту-154

Авиастроение началось в России с изготовления дирижаблей в 1908 году. Первый дирижабль сконструировал выдающийся российский ученый Константин Циолковский. К сожалению, реализовать проект не удалось: из-за их небезопасности производство дирижаблей было довольно быстро свернуто во всем мире.

В первые десятилетия XX века авиастроение было развито слабо. В стране не было необходимых деталей, запчастей ― все приходилось закупать за границей, что в условиях Первой мировой войны и последующей революции было непросто.

Однако уже в это время у российского авиастроения были свои успехи. Одним из них стал знаменитый самолет «Илья Муромец», созданный талантливым авиаконструктором Игорем Сикорским. Это был четырехмоторный цельнодеревянный биплан, который стал первым в мире многомоторным бомбардировщиком. «Илья Муромец» перевозил рекордное по тем временам количество груза и пассажиров, поднимался на максимально возможную тогда высоту.

Настоящим прорывом авиастроение может похвастаться в советский период. Именно тогда были построены первые крупные авиазаводы и конструкторские бюро. СССР в числе немногих стран мира обладал полным циклом создания авиационной техники. Многие новаторские подходы в авиастроении, такие как пневматическая клепка, прессование, точная штамповка и другие, были введены на советских авиазаводах.

В СССР авиастроители и конструкторы создавали весь спектр авиатехники: огромные транспортные самолеты, лайнеры гражданской авиации, самолеты-амфибии, самолеты сверхлегкой авиации. Отлично развито было и вертолетостроение.

Федеральное агентство новостей /

Главное в авиации ― люди

Россия может похвастаться целой плеядой талантливых авиаконструкторов, благодаря которым наша страна всегда была в авангарде авиастроения. Имена Туполева, Микояна, Поликарпова, Сикорского, Лавочкина знакомы каждому. Пионеры самолетостроения в России, они создали отрасль, которая предоставила на службу человеку огромный парк авиационной техники с самыми широкими эксплуатационными возможностями.

Сегодня в России работают сразу несколько крупных авиационных заводов: в Комсомольске-на-Амуре, в Новосибирске, в Казани и в Иркутске. Не менее активно продолжается и выпуск вертолетов: в том числе самый массовый вертолет Ми-8 и знаменитый «Ночной охотник» Ми-28Н.

Как правило, все, что связано с авиацией, прежде всего, ассоциируется с летным делом. Однако летчиками не на чем было бы летать, если бы не авиастроители. Свой праздник они отмечают 15 августа, в самой середине последнего месяца лета.

Впервые День авиастроителя отметили в 1956 году. В этом году он будет особенно масштабным, так как совпадает с Днем воздушного флота, который отмечают каждый год в третье воскресенье августа (в 2021 году ― 15 августа).

День авиастроителя ― праздник неофициальный, но поздравить тех, благодаря кому мы можем путешествовать не только по своей стране, но и за ее пределами, надо непременно. На всех авиапромышленных комплексах в этот день проходят праздничные мероприятия, выставки и дни открытых дверей, в ходе которых можно ознакомиться с разными моделями самолетов.

Свое отражение деятельность авиастроителей нашла и в кинематографе. Так, в 1979 году в СССР вышел на экраны фильм о жизни и творчестве двух крупнейших авиаконструкторов ― Андрея Туполева и Игоря Сикорского. Посмотрите этот фильм с детьми, вспомните и поздравьте с праздником тех, кто подарил нам небо.