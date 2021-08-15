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«Боятся конкуренции»: Елена Иванова назвала причину недопуска «Родины» до выборов
Общество
«Боятся конкуренции»: Елена Иванова назвала причину недопуска «Родины» до выборов
фото из личного архива Елены Ивановой  / 

Депутат Государственного Совета Республики Коми от партии «Родина» Елена Иванова отреагировала на решение Петербургского горизбиркома об отказе партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. Напомним, причиной стало то, что подписи политической организации якобы собирались с нарушениями норм действующего федерального закона.

По мнению собеседницы ФАН, таким образом ЦИК устраняет возможных конкурентов партии действующей власти.

«Видимо, боятся конкуренции. Всегда, когда свежие лица, новые, молодые, активные партии появляются на горизонте, возникает риск потерять определенное количество мандатов у партии власти. Процент брака есть всегда, а то, что этот процент вдруг оказался немаленьким, что позволило партию снять, это все на уровне компетенции самой избирательной комиссии. Подвели к тому, чтобы снять партию, у них стояла такая задача», — поделилась мнением Елена Иванова.

Многие известные политические деятели и эксперты высказали свое мнение по поводу отказа «Родине» в регистрации на выборы. Так, кандидат юридических наук Владимир Боровой считает, что обвинения в подделке подписей, которые партия собирала открыто, не что иное, как попытка скрыть реальные результаты предвыборной гонки. А вот главный редактор «Русской народной линии» Анатолий Степанов описал сложившуюся ситуацию ироничными словами одного из героев произведения Достоевского — «административный восторг». Политолог Александр Перенджиев и вовсе не исключает, что здесь речь может идти об «определенном заговоре» со стороны политсил, которые опасаются перемен.

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