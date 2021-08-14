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Северный широтный ход могут достроить в 2027 году

  /   Обновлено: 14 августа 2021 19:33
Экономика
Северный широтный ход могут достроить в 2027 году
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.0

Салехард, 14 августа. Согласно предварительным оценкам, Северный широтный ход (СШХ) будет достроен к 2027 году.

Предположительное время реализации проекта раскрыли журналистам в пресс-службе фракции «Единой России» в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС в своем материале.

«Общая стоимость реализации проекта в настоящее время оценивается около 0,5 трлн рублей, завершение строительства ожидается в 2027 году», — сказано в сообщении, опубликованном после совещания в Салехарде.

Северный широтный ход задумывался в качестве железной дороги, которая бы соединила между собой участки Свердловской и Северной железных дорог. СШХ должен ускорить перевозки контейнерных грузов по морскому пути и в целом улучшить логистику региона.

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