Северный широтный ход могут достроить в 2027 году

Салехард, 14 августа. Согласно предварительным оценкам, Северный широтный ход (СШХ) будет достроен к 2027 году.

Предположительное время реализации проекта раскрыли журналистам в пресс-службе фракции «Единой России» в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС в своем материале.

«Общая стоимость реализации проекта в настоящее время оценивается около 0,5 трлн рублей, завершение строительства ожидается в 2027 году», — сказано в сообщении, опубликованном после совещания в Салехарде.

Северный широтный ход задумывался в качестве железной дороги, которая бы соединила между собой участки Свердловской и Северной железных дорог. СШХ должен ускорить перевозки контейнерных грузов по морскому пути и в целом улучшить логистику региона.