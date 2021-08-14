Премьер ЦАР обсудил с председателем Национальной ассамблеи текущую обстановку в стране

Банги, 14 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра принял участие в открытии третьей сессии Национального собрания. Согласно требованиям Конституции страны, глава правительства обязан озвучить политическую повестку дня в течение минимум 60 дней с момента назначения.
Помимо Дондра на мероприятии присутствовали представители республиканских институтов, руководители технических и финансовых компаний-партнеров. Глава Национальной ассамблеи и бывший премьер ЦАР Симплис Матье Саранджи положительно оценил деятельность сменщика и нового кабинета правительства. Также он раскритиковал решение Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго.
«Снятие ограничений должно быть одним из приоритетных направлений деятельности властей ЦАР, так как от этого напрямую зависит безопасность республики», — заявил Саранджи.
Санкции — один из последних рычагов давления Запада, который отчаянно пытается дестабилизировать обстановку в стране. На данный момент эмбарго является единственной причиной, по которой бойцы национальной армии FACA не могут окончательно зачистить страну от радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).
Правительственные войска испытывают острую нехватку снаряжения, необходимого для ликвидации остатков бандформирований. Ранее руководитель Нацсобрания прокомментировал сообщения об атаке боевиков CPC на префектуру Уам.
Он назвал действия бандитов гнусными, и заявил, что на такое преступление могли пойти только настоящие враги демократии.
«Национальная Ассамблея создаст парламентскую комиссию по расследованию убийства мирных граждан в коммуне Куки, чтобы виновные и соучастники этого варварского акта насилия были выявлены и привлечены к ответственности», — заявил председатель.
Саранджи призвал правительство поспособствовать расследованию, чтобы не допустить повторения трагедии.
Параллельно в стране проходят масштабные операции по зачистке территорий. Несмотря на ощутимый недостаток вооружения, бойцы FACA при поддержке российских инструкторов уверенно дают отпор группам радикалов, совершающим разбойные нападения на окраины ЦАР.