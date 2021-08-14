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Премьер ЦАР обсудил с председателем Национальной ассамблеи текущую обстановку в стране

  /   Обновлено: 14 августа 2021 19:34
ЦАР
Премьер ЦАР обсудил с председателем Национальной ассамблеи текущую обстановку в стране
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 14 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра принял участие в открытии третьей сессии Национального собрания. Согласно требованиям Конституции страны, глава правительства обязан озвучить политическую повестку дня в течение минимум 60 дней с момента назначения.

Помимо Дондра на мероприятии присутствовали представители республиканских институтов, руководители технических и финансовых компаний-партнеров. Глава Национальной ассамблеи и бывший премьер ЦАР Симплис Матье Саранджи положительно оценил деятельность сменщика и нового кабинета правительства. Также он раскритиковал решение Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго.

«Снятие ограничений должно быть одним из приоритетных направлений деятельности властей ЦАР, так как от этого напрямую зависит безопасность республики», — заявил Саранджи.

Санкции — один из последних рычагов давления Запада, который отчаянно пытается дестабилизировать обстановку в стране. На данный момент эмбарго является единственной причиной, по которой бойцы национальной армии FACA не могут окончательно зачистить страну от радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Премьер ЦАР обсудил с председателем Национальной ассамблеи текущую обстановку в стране
twitter.com  / @UN_CAR

Правительственные войска испытывают острую нехватку снаряжения, необходимого для ликвидации остатков бандформирований. Ранее руководитель Нацсобрания прокомментировал сообщения об атаке боевиков CPC на префектуру Уам.

Он назвал действия бандитов гнусными, и заявил, что на такое преступление могли пойти только настоящие враги демократии.

«Национальная Ассамблея создаст парламентскую комиссию по расследованию убийства мирных граждан в коммуне Куки, чтобы виновные и соучастники этого варварского акта насилия были выявлены и привлечены к ответственности», — заявил председатель.

Саранджи призвал правительство поспособствовать расследованию, чтобы не допустить повторения трагедии.

Параллельно в стране проходят масштабные операции по зачистке территорий. Несмотря на ощутимый недостаток вооружения, бойцы FACA при поддержке российских инструкторов уверенно дают отпор группам радикалов, совершающим разбойные нападения на окраины ЦАР.

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африка цар
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