Киев, 14 августа. Рассказы о мощной военной поддержке, которую США оказывают Украине, — лишь наглая ложь киевских чиновников, заявил снайпер ВСУ по имени Владислав.

В комментарии изданию «Народные Новости» он раскрыл неудобную для Киева правду о «военной поддержке» США. За годы вооруженного конфликта в Донбассе украинская армия получила от Вашингтона лишь два старых внедорожника Hummer и не более десятка снайперских винтовок Barrett M107A1.

«У нас кроме двух ржавых «Хаммеров» 1990-х годов выпуска, на которых возят еду с полевой кухни аэродрома, больше ничего нет. Это вся помощь. Раньше на учениях в Харькове были американские винтовки Barrett M107A1, сейчас даже их нет», — посетовал военный.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, даже штаб Вооруженных сил Украины в Краматорске сегодня больше напоминает разворованный арсенал времен Советского Союза. При это танки, которые торжественно вручили военным, около года находились в ремонте.

«Есть куча танков, ремонтировали их почти год, привезли, торжественно вручили. Стоят три Сушки, заряженные, тоже очень старые, но рабочие. Много стареньких вертушек Ми-8, но они ужасные, дымят, никто их ремонтировать не хочет, смысла в них нет, сбить их могут даже не ракетой, а кирпичом. Вооружения много, но оно все старое, изношенное и жалко выглядит», — заключил снайпер.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины при первой возможности перейдут служить в российскую армию. Тем временем в Генштабе ВСУ оценили военный потенциал на случай противостояния с Россией, передает телеканал «360».