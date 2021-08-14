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Голос оромо: Эфиопы назвали музыкальную школу в честь убитого певца Хачалу Хундесса
Африка
Голос оромо: Эфиопы назвали музыкальную школу в честь убитого певца Хачалу Хундесса
Prt Scr youtube.com  /  Oromp3

Аддис-Абеба, 14 августа. Руководство эфиопского университета Воллега открыло музыкальную школу имени Хачалу Хундесса. Преподаватели считают, что покойный артист внес неоценимый вклад в искусство.

«Цель школы — передать работы Хундесса молодому поколению. Новые ученики так же, как и он, в будущем сыграют важную роль в творчестве Эфиопии. И мы должны этому поспособствовать», — заявил доктор Хасан Юсей, глава Воллега.

Музыкант писал остросоциальные песни про родной народ, оромо. Именно после его убийства в 2020 году страну захлестнули массовые беспорядки. Фанаты Хундесса обвинили правительство в гибели кумира и вступили в конфликт с правоохранительными органами.

Голос оромо: Эфиопы назвали музыкальную школу в честь убитого певца Хачалу Хундесса
Федеральное агентство новостей  / 

В итоге локальные столкновения переросли в межэтническое побоище. Большое количество людей получили травмы разной степени тяжести, погибло 145 гражданских и 11 полицейских.

После поимки главного подозреваемого Тылахуна Ями генеральная прокуратура Эфиопии потребовала для него высшей степени наказания — смертной казни.

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африка эфиопия
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