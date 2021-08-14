Войска РХБЗ преодолели водные преграды на бронетехнике на учениях под Волгоградом

Волгоград, 14 августа. Молодые специалисты войск РХБЗ впервые отработали преодоление водных преград на специальных машинах РХМ-6 и БРДМ в естественных водоемах на полигоне Прудбой под Волгоградом.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что упражнения выполнялись на реке Карповка. Экипажи армейских спецмашин обошли препятствия, выполнили развороты, отработали действия при возникновении нештатных ситуаций и другие маневры.

Отмечается, что перед погружением в водоем военнослужащие экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, предназначенные для эвакуации экипажа. Всего в маневрах были задействованы более 500 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), а также около 100 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае завершились масштабные учения ВС России, в которых принимали участие более тысячи военных. В рамках маневров подразделения успешно поразили бронетехнику и командные пункты условного противника.