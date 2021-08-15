Археологи нашли в кукурузном поле храм императора Оттона Великого

Тысячу лет назад церковь служила дворцом правителя Священной Римской империи Оттона I Великого, но в XVI веке ее снесли. На месте древнего храма также обнаружен могильник бывшей элиты.

Археологические раскопки ведутся в немецкой земле Саксония-Анхальт на месте кукурузного поля. Под слоем земли обнаружен фундамент старинной церкви. В X веке этот храм был одной из королевских резиденций императора Оттона I и его сына Оттона II, чему есть документальное подтверждение. Собор стоял на возвышенности, а найденный фундамент имеет габариты — 30 метров в длину и 20 метров в ширину.

«Это была очень большая церковь, она интересна прежде всего тем, что была построена в 968 году, более тысячи лет назад. Позже, в период реформации в Германии храм был снесен, но нам удалось вернуть это историческое место в нашу память», — рассказал руководитель проекта Государственного управления по сохранению памятников и археологии Саксония-Анхальт Феликс Бирманн.

По словам археологов, находка очень важна для Германии с точки зрения искусства, архитектуры и истории. На месте раскопок обнаружены старинные ювелирные изделия и другие артефакты, а также крупнейшее захоронение.

«Заложенные здесь многочисленные могилы являются предметом особой работы. С X по XIII века здесь были похоронены люди из разных социальных слоев, но большинство из них относились к элите. Мы нашли довольно много могил с погребальными камерами, покрытыми камнями, и вплоть до обычных саркофагов. Так что это точно была элита, принадлежавшая эпохе императора Оттона», — отметил археолог.

Пока ученые обнаружили около 200 могил, но по их же прогнозам здесь может находиться еще не одна сотня захоронений.