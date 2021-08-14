Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 20:00
20:00
Общество
Автоэксперт Моржаретто оценил желание МВД поменять экзаменационные билеты по ПДД
20:00
Общество
«Политика двойных стандартов»: юрист Боровой возмущен недопуском «Родины» до выборов
20:00
Политика
Елена Бабич назвала серьезным успехом регистрацию Максима Шугалея на выборы
19:56
Общество
Необычные древние животные стали новыми обитателями Приморского океанариума
19:56
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате массовой аварии в Рязани
19:53
Общество
Бабушка-вандал сломала скамейку в парке Набережных Челнов и попала на видео
19:52
Происшествия
Число погибших в результате мощного землетрясения на Гаити увеличилось до 29
19:51
Общество
Гастроплощадки «Лето в городе» подготовили для москвичей уникальный ассортимент блюд
19:48
Происшествия
Прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в центре Оренбурга
19:47
Общество
Онкологи перечислили главные признаки рака поджелудочной железы
Все новости

Игорь Николаев показал портрет Пугачевой, написанный его пятилетней дочерью
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал портрет Пугачевой, написанный его пятилетней дочерью
Prt Scr instagram.com  /  @alla_orfey @igor_nikolaev_music

Москва, 14 августа. Музыкант Игорь Николаев поделился с поклонниками трогательным рисунком младшей дочери, которая неожиданно решила написать портрет певицы Аллы Пугачевой.

Звезда российской эстрады Игорь Николаев с головой погрузился в семейную жизнь после свадьбы с певицей Юлией Проскуряковой. Вместе с молодой супругой музыкант воспитывает пятилетнюю дочь Веронику и старается проводить с наследницей как можно больше времени. Недавно юная художница решила порадовать отца портретом певицы Аллы Пугачевой, которую изобразила на блокнотном листе.

«Вероничка с утра пораньше нарисовала два портрета — Аллы Пугачевой и Игоря Николаева», — поделился артист.

Новая публикация Николаева привела в восторг поклонников. Некоторые фанаты попытались отгадать, на каком рисунке изображена Примадонна, а где — портрет отца. Многие подписчики признались, что так и не смогли определить, кого изобразила Вероника в своем блокноте.

Младшая дочь Николаева является его единственным совместным ребенком с Юлией Проскуряковой. Кроме того, у артиста есть старшая дочь Юлия от первого брака с одноклассницей Еленой Кудряшовой.

Недавно Проскурякова провела семейный отпуск в Юрмале. Звезда воспользовалась моментом и сменила имидж: позднее она показала преображение в Instagram.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Игорь Николаев показал портрет Пугачевой, написанный его пятилетней дочерью
пугачева николаев звезды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru