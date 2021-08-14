Игорь Николаев показал портрет Пугачевой, написанный его пятилетней дочерью

Москва, 14 августа. Музыкант Игорь Николаев поделился с поклонниками трогательным рисунком младшей дочери, которая неожиданно решила написать портрет певицы Аллы Пугачевой.

Звезда российской эстрады Игорь Николаев с головой погрузился в семейную жизнь после свадьбы с певицей Юлией Проскуряковой. Вместе с молодой супругой музыкант воспитывает пятилетнюю дочь Веронику и старается проводить с наследницей как можно больше времени. Недавно юная художница решила порадовать отца портретом певицы Аллы Пугачевой, которую изобразила на блокнотном листе.

«Вероничка с утра пораньше нарисовала два портрета — Аллы Пугачевой и Игоря Николаева», — поделился артист.

Новая публикация Николаева привела в восторг поклонников. Некоторые фанаты попытались отгадать, на каком рисунке изображена Примадонна, а где — портрет отца. Многие подписчики признались, что так и не смогли определить, кого изобразила Вероника в своем блокноте.

Младшая дочь Николаева является его единственным совместным ребенком с Юлией Проскуряковой. Кроме того, у артиста есть старшая дочь Юлия от первого брака с одноклассницей Еленой Кудряшовой.

Недавно Проскурякова провела семейный отпуск в Юрмале. Звезда воспользовалась моментом и сменила имидж: позднее она показала преображение в Instagram.