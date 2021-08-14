Польский политолог указал на отсутствие сплоченности Европы перед лицом России

Варшава, 14 августа. Евросоюзу не хватает единства для противостояния так называемому российскому давлению. Об этом заявил польский политолог Якуб Корейба.

Аналитики из стран ЕС в эфире НСН разошлись во мнениях по ситуации с российским газопроводом «Северный поток — 2». Корейба выразил надежду на сплоченность европейских политиков и солидарность. По его словам, Германия препятствует этому. Берлин рассматривает диалог с Москвой как стратегический.

«Единства не видно, и оно даже не формируется», — подчеркнул политолог.

Европа начинает делиться на тех, кто не видит угрозы со стороны России, а также на тех, кому действия Москвы кажутся небезопасными, заключил Корейба.

Немецкий политолог Александр Рар отметил, что в Польше прекратили обсуждать «Северный поток — 2» из политических соображений. Никому не выгодно останавливать строительство газопровода, констатировал эксперт.

В Польше ранее назвали «предательством союзников» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2». Независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк в статье для местного издания пришел к такому выводу и выразил разочарование от лица Варшавы и Киева в связи с решением по газопроводу.