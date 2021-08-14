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Польский политолог указал на отсутствие сплоченности Европы перед лицом России
Политика
Польский политолог указал на отсутствие сплоченности Европы перед лицом России
facebook.com  /  Якуб Корейба

Варшава, 14 августа. Евросоюзу не хватает единства для противостояния так называемому российскому давлению. Об этом заявил польский политолог Якуб Корейба.

Аналитики из стран ЕС в эфире НСН разошлись во мнениях по ситуации с российским газопроводом «Северный поток — 2». Корейба выразил надежду на сплоченность европейских политиков и солидарность. По его словам, Германия препятствует этому. Берлин рассматривает диалог с Москвой как стратегический.

«Единства не видно, и оно даже не формируется», — подчеркнул политолог.

Европа начинает делиться на тех, кто не видит угрозы со стороны России, а также на тех, кому действия Москвы кажутся небезопасными, заключил Корейба.

Немецкий политолог Александр Рар отметил, что в Польше прекратили обсуждать «Северный поток — 2» из политических соображений. Никому не выгодно останавливать строительство газопровода, констатировал эксперт.

В Польше ранее назвали «предательством союзников» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2». Независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк в статье для местного издания пришел к такому выводу и выразил разочарование от лица Варшавы и Киева в связи с решением по газопроводу.

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