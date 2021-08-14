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Россиянам раскрыли способ снизить стоимость аренды квартиры
Экономика
Россиянам раскрыли способ снизить стоимость аренды квартиры
pixabay.com  /  Peter Weideman

Москва, 14 августа. Как можно снизить цену на аренду жилья, рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Так, единственный действенный способ — это аргументированный торг. Необходимо изучить конкурентное окружение и объяснить собственнику свои пожелания по договору. Делать это нужно до стадии его составления, пояснил эксперт в комментарии «Говорит Москва». Он пояснил, что необходимо не просто обращать внимание на минусы объекта, а говорить о них в сравнении с недвижимостью конкурентов.

«Если я скажу, что мы раздумываем между этой квартирой и этой, но вот там есть определенные плюсы, а у вас их нет, и мы остановимся на вашей квартире, если вы компенсируете это ценой, то такой торг аргументированный получается», — разъяснил Барсуков.

Такой подход имеет больше шансов снизить стоимость аренды.

Цена на аренду комнат в России выросла за последний год на 6,6%, сообщается в данных федерального портала «Мир квартир». Средняя стоимость составляет 7,2 тысячи рублей.

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