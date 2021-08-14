Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 19:59
19:56
Общество
Необычные древние животные стали новыми обитателями Приморского океанариума
19:56
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате массовой аварии в Рязани
19:53
Общество
Бабушка-вандал сломала скамейку в парке Набережных Челнов и попала на видео
19:52
Происшествия
Число погибших в результате мощного землетрясения на Гаити увеличилось до 29
19:51
Общество
Гастроплощадки «Лето в городе» подготовили для москвичей уникальный ассортимент блюд
19:48
Происшествия
Прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в центре Оренбурга
19:47
Общество
Онкологи перечислили главные признаки рака поджелудочной железы
19:46
Армия
Прибытие моряков с британского авианосца Queen Elizabeth на Гуам обернулось скандалом
19:45
Общество
Педиатр Лина Мурадова рассказала, как организовать поход на природу с детьми
19:44
Происшествия
Падальные мухи-зеленухи атаковали Калининградскую область
Все новости

Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с критикой игроков во время матча с «Уралом»

  /   Обновлено: 14 августа 2021 19:05
Спорт
Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с критикой игроков во время матча с «Уралом»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 14 августа. Болельщики столичного «Спартака» вывесили на трибунах оскорбительные баннеры на матче с екатеринбургским «Уралом».

Матч четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» 14 августа. В первом тайме фанаты столичного клуба вывесили несколько баннеров с критикой Александра Соболева, Эсекьеля Понсе, Романа Зобнина, Николая Рассказова и Айртона.

Болельщики красно-белых выразили недовольство игрой футболистов, а также «наплевательским отношением» к ним после встречи с «Нижним Новгородом». Соответствующий пост появился в Telegram-канале объединения фанатов Supporters Group.

Ранее петербургский «Зенит» объявил о трансфере атакующего полузащитника Клаудиньо. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с критикой игроков во время матча с «Уралом»
урал спартак фанаты критика рпл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru