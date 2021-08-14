Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с критикой игроков во время матча с «Уралом»

Москва, 14 августа. Болельщики столичного «Спартака» вывесили на трибунах оскорбительные баннеры на матче с екатеринбургским «Уралом».

Матч четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» 14 августа. В первом тайме фанаты столичного клуба вывесили несколько баннеров с критикой Александра Соболева, Эсекьеля Понсе, Романа Зобнина, Николая Рассказова и Айртона.

Болельщики красно-белых выразили недовольство игрой футболистов, а также «наплевательским отношением» к ним после встречи с «Нижним Новгородом». Соответствующий пост появился в Telegram-канале объединения фанатов Supporters Group.

Ранее петербургский «Зенит» объявил о трансфере атакующего полузащитника Клаудиньо. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт.